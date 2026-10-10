Главный мышелов Даунинг-стрит Ларри перенёс операцию и вернулся в правительственную резиденцию

Кот Ларри, занимающий должность главного мышелова на Даунинг-стрит, перенес операцию и уже вернулся в резиденцию британского правительства. 19-летний любимец Даунинг-стрит, служащий там с 2011 года, постепенно выздоравливает. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

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Как отмечает издание, после удаления кисты 19-летний кот выздоравливает и "чувствует себя значительно лучше", несмотря на большой шрам и выбритую шерсть.

В феврале полосатый кот с белыми пятнами отметил 15 лет на должности главного мышелова правительственного офиса на Даунинг-стрит, 10.

Он прибыл из приюта для собак и кошек Battersea в 2011 году и стал одним из немногих неизменных обитателей Даунинг-стрит. Сейчас он живет под одной крышей со своим седьмым премьер-министром.

Представитель Даунинг-стрит сообщил, что Ларри "чувствует себя хорошо" и "уже снова бродит по зданию".

Он чувствует себя значительно лучше, но постепенно возвращается к привычному ритму. Мы благодарны ветеринарам за их исключительную заботу - говорится в сообщении.

Энди Бернэм, который решил не брать свою собаку в резиденцию премьер-министра из опасений, что Аксель и Ларри "не поладят", как сообщается, рассматривает возможность завести кота для "Даунинг-стрит, 10 Север" — офиса, который он открыл в Манчестере вскоре после вступления в должность.

Во время премьерства сэра Кира Стармера Ларри делил Даунинг-стрит со спасенной из приюта кошкой Джоджо и сибирским котенком по имени Принц.

Ларри уже прослужил большему числу обитателей Даунинг-стрит, чем любой из его предшественников. Однако, чтобы стать самым долго работающим мышеловом, ему придется еще два года бороться с мышами в Вестминстере.

С момента прибытия на Даунинг-стрит в 2011 году Ларри живет уже с седьмым премьер-министром.

Также этот рекорд принадлежит Питеру III, который занимал должность с 1947 по 1964 год, но служил лишь при пяти премьер-министрах — Клементе Эттли, Уинстоне Черчилле, Энтони Идене, Гарольде Макмиллане и Алеке Дуглас-Хьюме.

Первый кот по имени Питер был вторым котом, занявшим официальную должность мышелова, сменив на ней кота по имени Трежери Билл. Он работал на этой должности 17 лет.

Между двумя котами был Питер II, который получил эту работу, когда ему было всего два месяца. Однако через шесть месяцев его сбила машина на Уайтхолле, а вскоре после этого его усыпили.

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