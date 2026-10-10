Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції уряду

Кіт Ларрі, який обіймає посаду головного мишолова на Даунінг-стріт, переніс операцію та вже повернувся до резиденції британського уряду. 19-річний улюбленець Даунінг-стріт, який служить там із 2011 року, поступово одужує. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

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Як зазначає видання, після видалення кісти 19-річний кіт, одужує і "почувається значно краще", попри великий шрам і поголену шерсть.

У лютому смугастий кіт із білими плямами відсвяткував 15 років на посаді головного мишолова урядового офісу на Даунінг-стріт, 10.

Він прибув із притулку для собак і котів Battersea у 2011 році й став одним із небагатьох незмінних мешканців Даунінг-стріт. Нині він живе під одним дахом зі своїм сьомим прем’єр-міністром.

Представник Даунінг-стріт повідомив, що Ларрі "почувається добре" і "вже знову блукає будівлею".

Він почувається значно краще, але поступово повертається до звичного ритму. Ми вдячні ветеринарам за їхню виняткову турботу - йдеться у повідомленні.

Енді Бернем, який вирішив не брати свого собаку до резиденції прем’єр-міністра через побоювання, що Аксель і Ларрі "не порозуміються", як повідомляється, розглядає можливість завести кота для "Даунінг-стріт, 10 Північ" — офісу, який він відкрив у Манчестері невдовзі після вступу на посаду.

За прем’єрства сера Кіра Стармера Ларрі ділив Даунінг-стріт із врятованою з притулку кішкою Джоджо та сибірським кошеням на ім’я Принц.

Ларрі вже прослужив більшій кількості мешканців Даунінг-стріт, ніж будь-який із його попередників. Однак, щоб стати найдовше працюючим мишоловом, йому доведеться ще два роки боротися з мишами у Вестмінстері.

З моменту прибуття на Даунінг-стріт у 2011 році Ларрі живе вже із сьомим прем’єр-міністром.

Також цей рекорд належить Пітеру III, який обіймав посаду з 1947 до 1964 року, але служив лише за п’ятьох прем’єр-міністрів — Клемента Еттлі, Вінстона Черчилля, Ентоні Ідена, Гарольда Макміллана та Алека Дугласа-Г’юма.

Перший кіт на ім’я Пітер був другим котом, який обійняв офіційну посаду мишолова, змінивши на ній кота на ім’я Трежері Білл. Він працював на цій посаді 17 років.

Між двома котами був Пітер II, який отримав цю роботу, коли йому було лише два місяці. Однак через шість місяців його збила машина на Вайтголлі, а невдовзі після цього його приспали.

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