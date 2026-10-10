Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції уряду

$44.8550.14
ukenru
10:27 • 9540 перегляди
"росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю" - Зеленський про атаку на Запоріжжя Video
10 жовтня, 04:55 • 41884 перегляди
США пригрозили залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ – Axios
10 жовтня, 04:16 • 43343 перегляди
росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути пораненіPhotoVideo
10 жовтня, 03:32 • 32237 перегляди
У ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналіVideo
10 жовтня, 02:56 • 29724 перегляди
Іран захотів приєднатися до СНД у новому форматі
10 жовтня, 02:18 • 26660 перегляди
Україна зможе самостійно обслуговувати Patriot: США готують закупівлю спеціального обладнання
10 жовтня, 01:18 • 21007 перегляди
"Ніхто не хотів класти слухавку": у кремлі розхвалили "дружню розмову" путіна та Трампа
10 жовтня, 00:17 • 20229 перегляди
Трамп подякував путіну за дизельну угоду та проігнорував критику ЗеленськогоVideo
9 жовтня, 23:38 • 16187 перегляди
Понад 80% українців підтримують переговори про мир, а 56% допускають територіальні поступки - опитуванняPhoto
9 жовтня, 22:36 • 17379 перегляди
Україна продовжить удари по російських НПЗ попри домовленості Трампа і путіна – FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.5м/с
37%
747мм
Популярнi новини
У Норвегії археологи виявили загадкові кам'яні кола віком близько 2000 років10 жовтня, 02:07 • 21446 перегляди
Демократи у Сенаті США звинуватили Трампа у зраді України через дизельну угоду з путіним10 жовтня, 04:59 • 10354 перегляди
У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок ранкової атаки рф зросла до п’яти, серед них двоє дітейPhoto05:43 • 6068 перегляди
Переговори України, Європи і США у Маямі завершились достроково - ЗМІ05:59 • 12807 перегляди
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto07:15 • 14392 перегляди
Публікації
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto07:15 • 14506 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 44817 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 45703 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 50641 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 63072 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Марош Шефчович
Ван Вентao
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції урядуPhoto11:18 • 322 перегляди
У Норвегії археологи виявили загадкові кам'яні кола віком близько 2000 років10 жовтня, 02:07 • 21541 перегляди
Кара Делевінь розкрила несподівані подробиці стосунків із дівчиною, яку знає понад 20 роківPhoto10 жовтня, 01:06 • 22313 перегляди
Шая Лабаф і Міа Гот розлучаються після 10 років шлюбу на тлі скандалу з актором10 жовтня, 00:06 • 31517 перегляди
Голлівудського актора Кігана Аллена побили та пограбували посеред вулиці в Лос-Анджелесі9 жовтня, 23:06 • 31717 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times
FIFA (серія відеоігор)

Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції уряду

Київ • УНН

 • 322 перегляди

19-річний кіт Ларрі переніс операцію з видалення кісти й повернувся до урядової резиденції. Він поступово одужує та знову блукає будівлею.

Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції уряду

Кіт Ларрі, який обіймає посаду головного мишолова на Даунінг-стріт, переніс операцію та вже повернувся до резиденції британського уряду. 19-річний улюбленець Даунінг-стріт, який служить там із 2011 року, поступово одужує. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, після видалення кісти 19-річний кіт, одужує і "почувається значно краще", попри великий шрам і поголену шерсть.

У лютому смугастий кіт із білими плямами відсвяткував 15 років на посаді головного мишолова урядового офісу на Даунінг-стріт, 10.

Він прибув із притулку для собак і котів Battersea у 2011 році й став одним із небагатьох незмінних мешканців Даунінг-стріт. Нині він живе під одним дахом зі своїм сьомим прем’єр-міністром.

Представник Даунінг-стріт повідомив, що Ларрі "почувається добре" і "вже знову блукає будівлею".

Він почувається значно краще, але поступово повертається до звичного ритму. Ми вдячні ветеринарам за їхню виняткову турботу

- йдеться у повідомленні.

Енді Бернем, який вирішив не брати свого собаку до резиденції прем’єр-міністра через побоювання, що Аксель і Ларрі "не порозуміються", як повідомляється, розглядає можливість завести кота для "Даунінг-стріт, 10 Північ" — офісу, який він відкрив у Манчестері невдовзі після вступу на посаду.

За прем’єрства сера Кіра Стармера Ларрі ділив Даунінг-стріт із врятованою з притулку кішкою Джоджо та сибірським кошеням на ім’я Принц.

Ларрі вже прослужив більшій кількості мешканців Даунінг-стріт, ніж будь-який із його попередників. Однак, щоб стати найдовше працюючим мишоловом, йому доведеться ще два роки боротися з мишами у Вестмінстері.

З моменту прибуття на Даунінг-стріт у 2011 році Ларрі живе вже із сьомим прем’єр-міністром.

Також цей рекорд належить Пітеру III, який обіймав посаду з 1947 до 1964 року, але служив лише за п’ятьох прем’єр-міністрів — Клемента Еттлі, Вінстона Черчилля, Ентоні Ідена, Гарольда Макміллана та Алека Дугласа-Г’юма.

Перший кіт на ім’я Пітер був другим котом, який обійняв офіційну посаду мишолова, змінивши на ній кота на ім’я Трежері Білл. Він працював на цій посаді 17 років.

Між двома котами був Пітер II, який отримав цю роботу, коли йому було лише два місяці. Однак через шість місяців його збила машина на Вайтголлі, а невдовзі після цього його приспали.

Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції09.10.26, 14:57 • 26757 переглядiв

Ольга Розгон

СвітУНН Lite
Тварини
Дейлі телеграф
Кір Стармер