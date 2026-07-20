Новый премьер Британии Бёрнем пообещал, что одним из первых будет звонок Зеленскому
Киев • УНН
Энди Бёрнем, новый премьер-министр Британии, заявил о непоколебимой поддержке Украины в разговоре с президентом Зеленским. Он заверил, что будет на 100% с Украиной, как и предыдущий премьер.
Новый премьер Британии Энди Бернем поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским и заявит, что поддержка Великобританией страны, пострадавшей от войны, «непоколебима» и «решительна», передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В видеоролике, записанном сегодня утром до официального вступления в должность премьер-министра, Бернем заявил телеканалам, что его первыми звонками сегодня станут разговор с Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
Внешняя политика, безусловно, будет доминировать в повестке дня Энди Бернема в ближайшие недели и месяцы.
«Сегодня я очень четко дам понять президенту Зеленскому, что, знаете, никаких изменений нет. Я буду с ним на 100%, как и Кир Стармер», — добавил он.
Бернем сказал, что последние несколько лет он работал с украинскими мэрами на своей предыдущей должности мэра Большого Манчестера.
«Я использую весь этот опыт в своей новой роли, и у президента Зеленского не останется никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, решительна, она будет с ним, и я тоже буду с ним лично», — добавил он.
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании20.07.26, 14:24 • 15350 просмотров