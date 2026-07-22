В центре Киева завтра ограничат движение из-за визита иностранных делегаций

В четверг, 23 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает УГО, передает УНН.

23 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города