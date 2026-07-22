В центре Киева завтра ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
Киев • УНН
В четверг, 23 июля, в центре Киева введут временные ограничения дорожного движения из-за охранных мероприятий с иностранными делегациями.
В четверг, 23 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает УГО, передает УНН.
23 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города
В УГО призвали учесть указанную информацию при передвижении.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с последним визитом в должности.