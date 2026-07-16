Зеленский призвал искоренить "бусификацию" и обеспечить уважение к людям во время мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных задач нового министра обороны станет решение проблем, связанных с мобилизацией и работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 июля, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, будущий руководитель Министерства обороны должен заниматься не только потребностями армии, но и вопросами мобилизации и реформирования системы работы ТЦК.

Президент признал, что сейчас государству сложно найти механизм проведения мобилизационных мероприятий, который одновременно был бы эффективным и предусматривал уважительное отношение к гражданам.

У нас есть вопросы с мобилизацией. Очень сложно найти механизм, чтобы это было с уважением - сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул необходимость прекратить случаи принудительного задержания людей представителями ТЦК, которые в обществе называют "бусификацией".

Нужно полностью уничтожить позорные моменты "бусификации" - заявил президент.

Зеленский считает, что проблемы с мобилизацией, работой ТЦК, ситуацией в военных бригадах и случаями так называемой "бусификации" должны совместно решать военное и политическое руководство страны.

По его словам, не может быть так, чтобы одна сторона отвечала только за победы, а другая - за проблемы. Ответственность за успехи и недостатки должна быть общей.

Контекст

Проблема нарушений во время мобилизационных мероприятий неоднократно становилась предметом проверок Офиса омбудсмена. По его данным, количество обращений по поводу действий отдельных представителей ТЦК и СП выросло с 18 в 2022 году до 6127 по итогам 2025 года. Во время мониторинговых визитов в разных городах представители омбудсмена фиксировали случаи незаконного ограничения свободы, физического насилия и других форм принуждения.

С 1 сентября 2025 года работники ТЦК и СП, которые проверяют военно-учетные документы или вручают повестки, обязаны использовать нагрудные видеорегистраторы. За нарушение правил видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. В Минобороны объясняли, что записи должны защищать права как военнообязанных, так и представителей групп оповещения и быть доказательствами в спорных ситуациях.

В июле 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что во время реформирования мобилизационной системы необходимо отказаться от количественных показателей, усилить мотивацию граждан к вступлению в армию, а помещения ТЦК и СП превратить в сервисные центры.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Игорь Клименко на должности министра обороны сможет провести реформу ТЦК.