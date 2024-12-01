Подольский мост в Киеве открыт: как будет работать мостовой переход

В столице Подольский мостовой переход открыли для легковых авто и общественного транспорта. Проезд возможен через новый тоннель, соединяющий мост с улицей Вершигоры, значительно сокращая путь с Троещины до центра. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

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Как указал Кличко, теперь на мост можно заехать: с правого берега — с ул. Набережно-Крещатицкая, а выехать на ул. Петра Вершигоры; с левого берега заезд — с ул. Петра Вершигоры, выезд — на ул. Набережно-Рыбальскую.

В частности, маршрут пролегает и по новому тоннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на ул. Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Поэтому добраться с Троещины до центра города теперь можно гораздо быстрее, отметил кличко.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым.

По словам Кличко, еще продолжаются работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля. Их завершат до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7, добавил мэр.

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