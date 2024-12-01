Подольский мост в Киеве открыли для легковых авто
Киев • УНН
В Киеве открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту для легковых авто и общественного транспорта. Для грузовиков мостовой переход пока останется закрытым.
В столице сегодня, 1 декабря, открыли для проезда Подольско-Воскресенский мост. Переправу строили с 1993 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Движение по Подольскому мосту разрешили для легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования.
Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым.
Дополнение
О том, что в Киеве 1 декабря разрешат движение легковых авто и городского пассажирского транспорта по Подольскому мосту ранее заявлял мэр Виталий Кличко.
В частности, проезд будет и новым тоннелем, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина.
Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле вновь построенного тоннеля, планируют завершить до конца года.
Справочно
В Генеральный план Киева эту переправу внесли еще во времена СССР 1986 года. Впрочем строить начали лишь в 1993 году. Но уже в 1997-м году работы прекратили из-за тяжелого финансового положения города.
В 2002 году за мост снова взялись и внесли в генплан Киева.