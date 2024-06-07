Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На Львовщине умер 90-летний Связной УПА Василий Хомин
Бывший Связной УПА Василий Хомин, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу Украины, умер в возрасте 90 лет.
Авиабомбы, дроны и катера: Франция обнародовала перечень военной помощи Украине за этот год
С начала 2024 года Франция предоставила Украине военную помощь на сумму более 1,32 миллиарда евро, включая авиабомбы, бронетехнику, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое оборудование.
Кулеба поговорил с главами МИД "Нордическо-Балтийской восьмерки": речь шла об обеспечении превосходства Украины на поле боя
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с восемью министрами стран Северной Европы и Балтии пути укрепления обороноспособности Украины, обеспечения ее преимущества на поле боя и в дипломатии, координации шагов по проведению мирного саммита и переговоров о вступлении Украины в ЕС.
90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации - Клименко
Министерство внутренних дел приняло решение оставить в резерве 90% личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, остальные 10% сотрудников могут быть мобилизованы в Вооруженные Силы, Национальную гвардию или пограничную службу.
За последние 7 месяцев МИД открыл 7 новых посольств в Африке
Украина активно расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке, открыв за последние 7 месяцев 7 новых посольств в таких странах, как Мавритания, Кот-д'Ивуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбик и др. Конго, и планирует открыть еще 3 посольства в Танзании, Камеруне и Судане.
В Минмолодежьспорта заявили, что к ВСУ присоединилось более 3 тыс. спортсменов и тренеров, около 470 из них - погибли
С начала войны более 3000 украинских спортсменов и тренеров вступили в ряды Вооруженных сил, около 470 из них погибли в боевых действиях.
Украина стремится усилить сотрудничество с балканскими странами в Военно - промышленной сфере-Минобороны
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименко принял участие в Балканско-украинском форуме оборонной промышленности DFNC1 и встретился со своей болгарской коллегой Аделиной Николовой, чтобы обсудить укрепление оборонного сотрудничества и обороноспособности Украины за счет увеличения международной поддержки.
Играл с другом в неработающем фонтане: в Одессе погиб 13-летний парень
Предварительно установлено, что двое подростков играли в неработающем фонтане, забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая во время игры детей обвалилась.
Мы постоянно восстанавливаем энергетическую инфраструктуру - Кипер о ситуации со светом в Одесской области
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер заявил, что власти Одесской области работают над восстановлением энергетической инфраструктуры на постоянной основе.
В немецком городе Дебельн четвертые сутки разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины-СМИ
9-летняя украинская девочка Валерия пропала в немецком городе Дебельн после того, как в понедельник утром пошла в школу, но так и не добралась туда, что вызвало интенсивные поиски с привлечением полиции, собак, вертолетов и водолазов.