На Львовщине умер 90-летний Связной УПА Василий Хомин

Сегодня, 7 июня, отошел в вечность Василий Хомин - бывший Связной УПА, член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая и Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерала Романа Шухевича. Об этом сообщает Бориславский городской совет, передает УНН.

"С грустью сообщаем, что отошел в вечность Василий Хомин - бывший связной УПА, член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая и Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерала Романа Шухевича. Как участник освободительной борьбы, который свою жизнь посвятил борьбе за свободу Украины, Василий очень мечтал о победе Украины в этой войне. Именно это желание он вспоминал в свой 90-летний юбилей, который отметил в этом году в феврале", - говорится в сообщении.

Василий Хомин родился в селе Залокоть в 1934 году. Воспитывался в религиозной семье: один его дедушка был дьяком в церкви, другой - провизором храма. В одной из книг о Бориславе описаны яркие воспоминания о том, как он еще мальчиком попал к повстанцам, как сначала носил им еду, а впоследствии - сидел в засадах. Многие выводы для себя можно сделать из воспоминаний очевидца о тех временах. И как жаль, что в таких годах ему снова довелось увидеть войну.

Отмечается, что похороны состоятся завтра, 8 июня, в 13.30.

Напомним

В возрасте 83 лет умер народный артист Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Богдан Козак.