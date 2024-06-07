На Львівщині помер 90-річний зв'язковий УПА Василь Хомин
Київ • УНН
Колишній зв'язковий УПА Василь Хомин, який присвятив своє життя боротьбі за свободу України, помер у віці 90 років.
Сьогодні, 7 червня, відійшов у вічність Василь Хомин - колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича. Про це повідомляє Бориславська міська рада, передає УНН.
"З сумом повідомляємо, що відійшов у вічність Василь Хомин - колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича. Як учасник визвольних змагань, який своє життя присвятив боротьбі за свободу України, пан Василь дуже мріяв про перемогу України у цій війні. Саме це бажання він загадував у свій 90-річний ювілей, який відзначив цьогоріч у лютому", - йдеться у повідомленні.
Василь Хомин народився в селі Залокоть у 1934 році. Виховувався у релігійній сім'ї: один його дідусь був дяком у церкві, інший - провізором храму. В одній з книг про Борислав описано яскраві спогади про те, як він ще мали хлопчиком потрапив до повстанців, як спочатку носив їм їжу, а згодом - сидів у засідках. Багато висновків для себе можна зробити зі спогадів очевидця про ті часи. І як жаль, що у таких роках йому знову довелося побачити війну.
Зазначається, що похорон відбудеться завтра, 8 червня, о 13.30.
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