Отмена решений о переименовании улиц в честь защитников Украины недопустима - УИНП

Украинский институт национальной памяти (УИНП) считает недопустимым переименование топонимов, в которых увековечена память лиц, участвовавших в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в Войне за Независимость Украины, и борцов за независимость Украины в XX веке. Об этом сообщает пресс-служба УИНП, пишет УНН.

По информации, распространенной в медиа, депутаты Дальницкого сельского совета (Одесская область) переименовали улицы, названные в честь погибших военнослужащих и борцов за независимость Украины. Сообщается, что улицам Дальницкой общины, названным в честь героев российско-украинской войны, а также других исторических деятелей, депутаты дали "нейтральные названия". - говорится в сообщении.

Отмечается, что улицу в честь погибшего защитника из общины – Максима Браславского – переименовали в Победы, улицу в честь погибшего защитника Дмитрия Мельника переименовали в Сиреневую, а также переименованы улицы, названные в честь борцов за независимость Украины в XX веке Василия Вышиваного, Юрия Липы, Романа Шухевича, Всеволода Змиенко и других.

Украинский институт национальной памяти считает недопустимым переименование топонимов, в которых увековечена память лиц, участвовавших в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, в войне за независимость Украины, и борцов за независимость Украины в XX веке. Институт призывает органы местного самоуправления воздержаться от таких решений, которые создают социальное напряжение и подрывают авторитет государственных институтов - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в Институте заявили, что совместно с народными депутатами предложат изменения в законодательство, которые станут предохранителем от проявлений "пренебрежительного отношения к тем, кто боролся за независимость Украины".

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