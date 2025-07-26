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Отмена решений о переименовании улиц в честь защитников Украины недопустима - УИНП

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Украинский институт национальной памяти считает недопустимым переименование топонимов, увековечивающих память защитников Украины. Это касается улиц, названных в честь погибших военнослужащих и борцов за независимость XX века.

Отмена решений о переименовании улиц в честь защитников Украины недопустима - УИНП

Украинский институт национальной памяти (УИНП) считает недопустимым переименование топонимов, в которых увековечена память лиц, участвовавших в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в Войне за Независимость Украины, и борцов за независимость Украины в XX веке. Об этом сообщает пресс-служба УИНП, пишет УНН.

По информации, распространенной в медиа, депутаты Дальницкого сельского совета (Одесская область) переименовали улицы, названные в честь погибших военнослужащих и борцов за независимость Украины. Сообщается, что улицам Дальницкой общины, названным в честь героев российско-украинской войны, а также других исторических деятелей, депутаты дали "нейтральные названия".

- говорится в сообщении.

Отмечается, что улицу в честь погибшего защитника из общины – Максима Браславского – переименовали в Победы, улицу в честь погибшего защитника Дмитрия Мельника переименовали в Сиреневую, а также переименованы улицы, названные в честь борцов за независимость Украины в XX веке Василия Вышиваного, Юрия Липы, Романа Шухевича, Всеволода Змиенко и других.

Украинский институт национальной памяти считает недопустимым переименование топонимов, в которых увековечена память лиц, участвовавших в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, в войне за независимость Украины, и борцов за независимость Украины в XX веке. Институт призывает органы местного самоуправления воздержаться от таких решений, которые создают социальное напряжение и подрывают авторитет государственных институтов

- говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в Институте заявили, что совместно с народными депутатами предложат изменения в законодательство, которые станут предохранителем от проявлений "пренебрежительного отношения к тем, кто боролся за независимость Украины".

УИНП возглавит Александр Алфёров: правительство избрало нового руководителя учреждения27.06.25, 21:58 • 4229 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
Одесская область
Роман Шухевич
Украина
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