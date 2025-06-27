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УИНП возглавит Александр Алфёров: правительство избрало нового руководителя учреждения

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Кабинет Министров назначил Александра Алфёрова главой Украинского института национальной памяти. Он является историком, теле- и радиоведущим, а также военным деятелем.

УИНП возглавит Александр Алфёров: правительство избрало нового руководителя учреждения

Кабинет Министров назначил Александра Алфёрова главой Украинского института национальной памяти. С конца декабря 2024 года учреждение временно возглавляла Юлия Гнатюк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Подробности

Сообщается, что Александр Алфёров - украинский историк, теле- и радиоведущий, общественный и военный деятель.

С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

С началом полномасштабного вторжения стал офицером ССО "Азов-Киев", с сентября 2022 года - офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. Имеет звание майора запаса. Одновременно был председателем экспертной группы по дерусификации в Киеве.

Правительство выбрало, кто временно возглавит Украинский институт нацпамяти21.12.24, 14:50 • 22630 просмотров

Напомним

13 декабря Кабинет министров уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти.

Лилия Набока

Лилия Набока

Обществополитика
Национальная академия наук Украины
Киев
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