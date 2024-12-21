Правительство выбрало, кто временно возглавит Украинский институт нацпамяти
Киев • УНН
Кабмин назначил Юлию Гнатюк временно исполняющей обязанности главы Украинского института национальной памяти. Решение принято после увольнения предыдущего руководителя Антона Дробовича.
Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей председателя Украинского института национальной памяти на Юлию Гнатюк. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в субботу, пишет УНН.
Детали
«Временно возложено исполнение обязанностей председателя Украинского института национальной памяти на Гнатюк Юлию Сергеевну», - написал Мельничук.
Также правительство согласовало назначение Олега Стельмащука первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.
Дополнение
13 декабря Кабинет министров уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти.
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