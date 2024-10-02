УИНП планирует в 2025 году провести поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии: все детали

Украинский институт национальной памяти планирует в 2025 году проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии на Ровенщине в ответ на обращение польских граждан, передает УНН со ссылкой на УИНП.

Детали

В Институте сообщили, что в этом году начали получать обращения от польских граждан о возможности проведения поиска и эксгумации останков их членов семей. В частности, был получен запрос о проведении таких работ на территории Ровенской области.

По результатам рассмотрения обращения, которое поступило в сентябре 2024 года, Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ровенской области в план работы и мероприятий на 2025 год, сообщили в Институте.

УИНП остается открытым к взаимодействию с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине. Однако учитывая то, что официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют (в частности, рабочие группы между институтами памяти и министерствами, к полномочиям которых относятся вопросы культуры), УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши и в порядке исключения непосредственно взять на себя роль координатора в проведении поисковых работ по запросу польских граждан с приглашением польской стороны в роли наблюдателя Поэтому в случае получения от польских граждан необходимых уточнений по локализации потенциальных мест поиска мы будем стараться помочь им, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию - отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Добавим

В реализации этого решения Институт будет взаимодействовать с Государственной межведомственной комиссией по увековечению памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, к полномочиям которых относятся вопросы выдачи разрешений на проведение поисковых работ, эксгумаций и обустройства памятников, памятных знаков, мемориалов, а также со специализированными организациями, которые имеют право на проведение таких работ в Украине.

«Учитывая ограниченное количество специалистов и продолжение полномасштабной войны России против Украины, что сопровождается поисковыми и эксгумационными работами погибших военных и гражданских, оперативность реализации поисковых работ будет зависеть также от имеющихся ресурсов», - говорится в сообщении.

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Справка

В декабре 2020 года руководители Украинского института национальной памяти и Института национальной памяти Республики Польша (Instytut Pamięci Narodowej) договорились провести в январе-феврале 2021 года украинско-польские экспертные консультации по урегулированию проблемных вопросов в сфере увековечения памяти жертв войн и политических репрессий. В результате длительной переписки был наработан проект регламента группы по рассмотрению проблемных вопросов, но с 2021 года он остается не согласованным польской стороной.

В июне 2022 года на уровне министерств культуры Украины и Польши был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере национальной памяти. Документ предусмотрел создание украинско-польской рабочей группы под председательством заместителей министров культуры, которая будет выполнять совместные договоренности по сотрудничеству государств по вопросам розыска, эксгумации, захоронения, празднования, легализации, реконструкции и правовой охраны мест чествования и захоронений. Согласно Меморандуму, в состав рабочей группы должны входить представители профильных институтов Польши и Украины, а также представители экспертной среды. Меморандум должен был вступить в действие после прекращения военного положения на территории Украины. Однако вопрос поиска и эксгумации захоронений поляков на территории Украины остро поднимался польской стороной на протяжении всего времени полномасштабной войны.

В 2023 году Украина пошла навстречу Польше и во исполнение Меморандума были проведены совместные украинско-польские исследования по установлению места захоронений поляков на территории бывшего сельского кладбища села Садовое Чертковского района Тернопольской области (бывшее село Пужники).

В начале 2024 года исторические вопросы актуализировались в ходе межправительственных консультаций Польши и Украины во время визитов Дональда Туска в Киев и Дениса Шмыгаля в Варшаву. Во исполнение разработанного в результате межправительственных консультаций плана мероприятий Министерство культуры утвердило состав украинской части украинско-польской Рабочей группы по вопросам национальной памяти. Информации по формированию польской части Рабочей группы в Украинский институт национальной памяти по состоянию на 1 октября 2024 года не поступало.

Также в УИНП напомнили, что несмотря на неоднократные шаги украинской стороны на встречу польской (по меньшей мере трижды с 2019 года польской стороне предоставлялись разрешения на проведение работ и исследований на польских местах памяти в Украине) - запрос Украины на восстановление мемориальной таблицы на захоронении воинов УПА на горе Монастырь остается не выполненным. Восстановление таблицы в первоначальном виде с указанием имен похороненных в этой братской могиле было предметом переговоров на высшем уровне президентов Украины и Польши.

Указанное выше оставляет открытым вопрос о готовности польской стороны к паритетным и равноправным отношениям с Украиной в сфере исторической памяти.

Со своей стороны Украинский институт национальной памяти планирует весной 2025 года, до начала сезона поисковых и эксгумационных работ, дополнительно подготовить и обнародовать разъяснения об алгоритме обращения по проведению таких работ на украинском и польском языках.

Также Институт обратился в Кабинет Министров Украины и Верховную Раду Украины с предложением предусмотреть в государственном бюджете на 2025 год бюджетную программу «Сохранение мест памяти», целью которой будет проведение соответствующих исследований и работ, в том числе и на местах памяти польского народа.