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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вступление Украины в ЕС: в Польше обратили внимание на верховенство права и напомнили об эксгумации жертв Волынской трагедии

Вступление Украины в ЕС: в Польше обратили внимание на верховенство права и напомнили об эксгумации жертв Волынской трагедии

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 14:32  •  8077 просмотра

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Заместитель главы МИД Польши заявил, что верховенство права и система правосудия будут первоочередными в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Он также отметил важность вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии.

Первоочередным разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия, при этом будет обсуждаться вопрос эксгумации. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский Polsat News, передает УНН.

В первой части переговоров о членстве Украины в ЕС Польша намерена обратить внимание на фундаментальные принципы права.

Глава польской дипломатии отметил также о важности вопроса жертв Волынской трагедии.

Первой частью переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство закона и справедливости. В рамках этого обязательно будет обсуждаться вопрос о проведении эксгумаций (польских жертв Волынской трагедии)

- заявил Бартошевский.

По его словам, Украина без вышеназванных аспектов, «не будет прогрессировать и в других частях».

«Мы не шантажируем Украину, мы лишь заявляем, что она должна вести себя по европейским правилам», - подчеркнул Бартошевский.

В нашей культурной среде абсолютно очевидна возможность эксгумации тел наших граждан и достойного их захоронения

- напомнил он.

В Польше снова заговорили об эксгумации жертв Волынской трагедии - побуждают Украину проявить "добрую волю"30 августа 2024, 14:05 • 22334 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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