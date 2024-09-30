Вступление Украины в ЕС: в Польше обратили внимание на верховенство права и напомнили об эксгумации жертв Волынской трагедии
Киев • УНН
Заместитель главы МИД Польши заявил, что верховенство права и система правосудия будут первоочередными в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Он также отметил важность вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии.
Первоочередным разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия, при этом будет обсуждаться вопрос эксгумации. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский Polsat News, передает УНН.
В первой части переговоров о членстве Украины в ЕС Польша намерена обратить внимание на фундаментальные принципы права.
Глава польской дипломатии отметил также о важности вопроса жертв Волынской трагедии.
Первой частью переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство закона и справедливости. В рамках этого обязательно будет обсуждаться вопрос о проведении эксгумаций (польских жертв Волынской трагедии)
По его словам, Украина без вышеназванных аспектов, «не будет прогрессировать и в других частях».
«Мы не шантажируем Украину, мы лишь заявляем, что она должна вести себя по европейским правилам», - подчеркнул Бартошевский.
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В Польше снова заговорили об эксгумации жертв Волынской трагедии - побуждают Украину проявить "добрую волю"30 августа 2024, 14:05 • 22334 просмотра