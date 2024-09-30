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Вступ України до ЄС: у Польщі звернули увагу на верховенство права та нагадали про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Вступ України до ЄС: у Польщі звернули увагу на верховенство права та нагадали про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Київ • УНН

 • 16684 перегляди

Заступник голови МЗС Польщі заявив, що верховенство права та система правосуддя будуть першочерговими у переговорах про вступ України до ЄС. Він також наголосив на важливості питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

Першочерговим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та система правосуддя, при цьому обговорюватиметься питання ексгумації. Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський Polsat News, передає УНН.

У першій частині переговорів про членство України в ЄС Польща має намір звернути увагу на фундаментальні принципи права.

Глава польської дипломатії наголосив також про вважливість питання жертв Волинської трагедії.

Першою частиною переговорів про вступ України до ЄС буде верховенство закону і справедливості. У рамках цього обов'язково обговорюватиметься питання про проведення ексгумацій (польських жертв Волинської трагедії)

- заявив Бартошевський.

За його словами, Україна без вищеназваних аспектів, "не буде прогресувати і в інших частинах".

"Ми не шантажуємо Україну, ми лише заявляємо, що вона має поводитися за європейськими правилами", - підкреслив Бартошевський.

У нашому культурному середовищі абсолютно очевидна можливість ексгумації тіл наших громадян і гідного їх поховання

- нагадав він.

У Польщі знову заговорили про ексгумацію жертв Волинської трагедії - спонукають Україну проявити "добру волю"30.08.24, 17:05 • 22639 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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