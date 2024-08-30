В Польше снова заговорили об эксгумации жертв Волынской трагедии - побуждают Украину проявить "добрую волю"

Согласие хотя бы на одно место для эксгумации жертв Волынской трагедии продемонстрировало бы добрую волю Украины. Если мы планируем сотрудничать в преследовании российских преступников за их нынешние действия в Украине, как будет выглядеть это сотрудничество, если мы не раскроем дела 80-летней давности. Такое заявление сделал президент Института национальной памяти Польши доктор Кароль Навроцкий, передает УНН со ссылкой на РАР.

Как напомнил президент Института национальной памяти Польши, заявления об эксгумации жертв Волынской трагедии поступали в Украину с 2020 года, то есть до начала полномасштабной войны в Украине.

"К сожалению, ответа не последовало", - сказал он.

"Конечно, наша солидарность, симпатии и поддержка Украины очевидны в борьбе против российской федерации. Также благодаря личным и институциональным связям естественно, что мы находимся на стороне Украины", - подчеркнул Навроцкий.

Он отметил, однако, что, по его мнению, "поведение Украины и те жесты, которые мы видим, которые фактически ни к чему не приводят, отсутствие согласия на захоронение жертв Волынского геноцида - это проблема...".

"Война ничего не изменила, поскольку украинская сторона последовательно не желает начинать эксгумационные работы и принимать или отвечать на любые наши девять запросов", - заявил президент Института национальной памяти Польши.

Он также отметил, что Украина, например, недавно, уже во время продолжающейся войны с россией, дала согласие на эксгумацию 74 солдат Вермахта.

"Они согласны на эксгумацию немецких солдат, погибших на территории тогдашнего Советского Союза после 1941 года, но не согласны на эксгумацию польских жертв. Как президент Института национальной памяти и историк я не могу понять, почему они не соглашаются на эксгумацию жертв польского гражданского населения в 1,3 тысячах мест, где находятся останки польских детей, женщин и пожилых людей", - заявил президент Института национальной памяти Польши.

"Даже одно согласие на эксгумацию будет свидетельствовать о доброй воле украинской стороны", - добавил президент польского института.

Навроцкий отметил, что этот вопрос поднимается, в том числе, из "заботы о будущем".

"Это не просто исторические эмоции, возникающие в результате функции, требующей верности национальной памяти", - отметил он.

"Мы предполагаем, что в будущем мы создадим международные структуры с Украиной после ее победы. В Институте национальной памяти у нас есть прокуроры, подготовленные для расследования преступлений геноцида и массовых убийств мирного населения. Мы надеемся, что российские преступники будут привлечены к ответственности.... Но как бы выглядело это сотрудничество в международной сфере, если бы мы преследовали российских преступников за то, что они делают с невинными украинцами сегодня, а не раскрывали дела 80-летней давности?"- спросил Навроцкий.

Он напомнил, что для многих семей в Польше до сих пор очень важен вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Даже в вопросе коммуникации мы даем топливо российской пропаганде, которая пользуется тем, что мы не в состоянии заниматься принципиальными вопросами. Из-за этого бессилия кругов, которые знают, как сильно поляки пострадали на Волыни, российская сторона начинает использовать это в пропагандистских целях", - рассуждает президент Института национальной памяти Польши.

"Я считаю, что этот вопрос должен быть решен. Дело не в том, что каждый, кто требует эксгумации, является "российским шпионом". Я как президент Института национальной памяти требую разрешения на эксгумацию и это мое право и обязанность. И меня не обвинят в том, что мои действия являются частью российской пропаганды, потому что РФ преследует меня и мне грозит пять лет трудового лагеря", - подчеркнул Навроцкий, имея в виду действия российских властей в связи с деятельностью Института национальной памяти, который ликвидирует объекты советской пропаганды, существовавшие в Польше со времен Польской Народной Республики.

При этом Навроцкий подчеркнул, что, "понимая всю геополитическую картину инфраструктуры безопасности польского государства, (...) он не откажется от требований эксгумации".

"Обязательство перед теми, кто погиб в таких трагических обстоятельствах, обязательство перед теми, в чьих семьях он еще жив сегодня, на любых переговорах - военных, политических, экономических - это не позволит мне забыть о необходимости решения вопроса эксгумации", - подчеркнул он.

Добавим

С весны 2017 года между Варшавой и Киевом продолжается спор по поводу запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины, введенного Украинским институтом национальной памяти. Запрет был введен после демонтажа памятника УПА в Грушовице в апреле 2017 года.

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