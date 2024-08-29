Сикорский надеется, что Украина решит исторические вопросы с Польшей "в духе благодарности" за оказанную помощь

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  103728 просмотра
Кулеба прибыл в Брюссель на встречу глав МИД ЕС

Кулеба прибыл в Брюссель на встречу глав МИД ЕС

  •  49131 просмотра
Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  84227 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  100203 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  68680 просмотра
публикации
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  36726 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  68680 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  100203 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  95623 просмотра
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  140035 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

  •  13103 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  102551 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

  •  71411 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  72583 просмотра
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа 2024, 03:03  •  103090 просмотра
Актуальное
Сикорский надеется, что Украина решит исторические вопросы с Польшей "в духе благодарности" за оказанную помощь

Сикорский надеется, что Украина решит исторические вопросы с Польшей "в духе благодарности" за оказанную помощь

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 12:49  •  9566 просмотра

Read in English

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что Украина решит исторические вопросы с Польшей «в духе благодарности» за помощь. Он подчеркнул важность сосредоточения на построении общего будущего, а не на прошлом.

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что Украина решит исторические вопросы с Польшей "в духе благодарности" за помощь, которую оказало государство. Об этом он сказал в интервью PAP, передает УНН.

Сикорский признал, что история является проблемой в отношениях с Украиной, но выразил надежду, что Украина решит ее "в духе благодарности" за польскую помощь.

"За несколько сотен лет, проведенных между соседями, счет обид никогда не бывает "в одну сторону"", - сказал Сикорский в интервью, - сказал Сикорский, отвечая на вопрос о переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой об эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Поэтому у нас есть выбор: либо мы можем разобраться с прошлым, что очень важно, наши жертвы заслуживают христианского погребения, но, к сожалению, мы не в состоянии вернуть их к жизни; либо мы можем сосредоточиться на построении общего будущего, чтобы демоны не всплывали в наших обществах и чтобы общий враг не угрожал нам снова в будущем. Я предпочитаю последний подход", - добавил он.

Напомним 

11 июля в Польше на государственном уровне чтят память жертв трагических событий на Волыни. Обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные УПА и польской Армией Крайовой и советскими партизанами, произошли летом 1943 года.

В прошлом году Польша направила Украине запрос об эксгумации останков поляков, погибших в 1945 году, после обнаружения захоронения на Тернопольщине. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
  •  15024 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
  •  53655 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксклюзив
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
  •  52121 просмотра

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Эксклюзив
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
  •  95623 просмотра

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

Эксклюзив
Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара
  •  75746 просмотра

Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара

Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
28 августа 2024, 11:21  •  116500 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
28 августа 2024, 09:40  •  116764 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
28 августа 2024, 09:18  •  113078 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Эксклюзив
Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина
28 августа 2024, 07:47  •  106758 просмотра

Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
27 августа 2024, 13:26  •  116915 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Популярные

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  68680 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  100203 просмотра
Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  84227 просмотра
Кулеба прибыл в Брюссель на встречу глав МИД ЕС

Кулеба прибыл в Брюссель на встречу глав МИД ЕС

  •  49131 просмотра
Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  103728 просмотра

Публикации

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  36726 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  68680 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  100203 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  95623 просмотра
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  140035 просмотра

Война

«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

  •  1433 просмотра
россияне хотят ввести в учебную программу на оккупированных территориях изучение стихов о "сво" - Сопротивление

россияне хотят ввести в учебную программу на оккупированных территориях изучение стихов о "сво" - Сопротивление

  •  1312 просмотра
Сажали в тюрьму гражданских в оккупированном Бердянске: трем военным прокурорам рф объявили подозрение

Сажали в тюрьму гражданских в оккупированном Бердянске: трем военным прокурорам рф объявили подозрение

  •  2892 просмотра
Более 4 тыс. военных преступлений рф против детей расследуются в Украине

Более 4 тыс. военных преступлений рф против детей расследуются в Украине

  •  4603 просмотра
Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

  •  7797 просмотра

политика

«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

  •  1433 просмотра
Миллионные злоупотребления на бронежилетах: глава «Укрэнерго» проходит свидетелем по делу

Миллионные злоупотребления на бронежилетах: глава «Укрэнерго» проходит свидетелем по делу

  •  2073 просмотра
Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

  •  7797 просмотра
Каждый должен быть всегда благодарным тем людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины - Зеленский

Каждый должен быть всегда благодарным тем людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины - Зеленский

  •  10261 просмотра
За главу АМКУ Кириленко внесли залог в более 30 млн грн

За главу АМКУ Кириленко внесли залог в более 30 млн грн

  •  8278 просмотра

Война

«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

  •  1433 просмотра
россияне хотят ввести в учебную программу на оккупированных территориях изучение стихов о "сво" - Сопротивление

россияне хотят ввести в учебную программу на оккупированных территориях изучение стихов о "сво" - Сопротивление

  •  1312 просмотра
Сажали в тюрьму гражданских в оккупированном Бердянске: трем военным прокурорам рф объявили подозрение

Сажали в тюрьму гражданских в оккупированном Бердянске: трем военным прокурорам рф объявили подозрение

  •  2892 просмотра
Более 4 тыс. военных преступлений рф против детей расследуются в Украине

Более 4 тыс. военных преступлений рф против детей расследуются в Украине

  •  4603 просмотра
Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

  •  7797 просмотра

политика

«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

  •  1433 просмотра
Миллионные злоупотребления на бронежилетах: глава «Укрэнерго» проходит свидетелем по делу

Миллионные злоупотребления на бронежилетах: глава «Укрэнерго» проходит свидетелем по делу

  •  2073 просмотра
Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

  •  7797 просмотра
Каждый должен быть всегда благодарным тем людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины - Зеленский

Каждый должен быть всегда благодарным тем людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины - Зеленский

  •  10261 просмотра
За главу АМКУ Кириленко внесли залог в более 30 млн грн

За главу АМКУ Кириленко внесли залог в более 30 млн грн

  •  8278 просмотра

Новости Бизнеса

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

  •  29889 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

28 августа 2024, 10:00  •  57897 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  99357 просмотра

Экономика

Оккупанты шантажом собирают зерно у фермеров на юге Украины - Сопротивление

Оккупанты шантажом собирают зерно у фермеров на юге Украины - Сопротивление

  •  7010 просмотра
Зимой будет много испытаний, но мы не допустим блэкаута - глава "Укрэнерго"

Зимой будет много испытаний, но мы не допустим блэкаута - глава "Укрэнерго"

  •  5064 просмотра
Украина рассчитывает на импорт электроэнергии зимой - глава "Укрэнерго"

Украина рассчитывает на импорт электроэнергии зимой - глава "Укрэнерго"

  •  13897 просмотра
Графики не действуют: в "Укрэнерго" заявили об экстренных отключениях света в 11 регионах Украины

Графики не действуют: в "Укрэнерго" заявили об экстренных отключениях света в 11 регионах Украины

  •  6971 просмотра
В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

  •  9782 просмотра

Киев

Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

  •  11926 просмотра
Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

  •  13236 просмотра
В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

  •  13633 просмотра
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
Эксклюзив

  •  52121 просмотра
Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  84221 просмотра