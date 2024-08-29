Сикорский надеется, что Украина решит исторические вопросы с Польшей "в духе благодарности" за оказанную помощь

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что Украина решит исторические вопросы с Польшей "в духе благодарности" за помощь, которую оказало государство. Об этом он сказал в интервью PAP, передает УНН.

Сикорский признал, что история является проблемой в отношениях с Украиной, но выразил надежду, что Украина решит ее "в духе благодарности" за польскую помощь.

"За несколько сотен лет, проведенных между соседями, счет обид никогда не бывает "в одну сторону"", - сказал Сикорский в интервью, - сказал Сикорский, отвечая на вопрос о переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой об эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Поэтому у нас есть выбор: либо мы можем разобраться с прошлым, что очень важно, наши жертвы заслуживают христианского погребения, но, к сожалению, мы не в состоянии вернуть их к жизни; либо мы можем сосредоточиться на построении общего будущего, чтобы демоны не всплывали в наших обществах и чтобы общий враг не угрожал нам снова в будущем. Я предпочитаю последний подход", - добавил он.



Напомним



11 июля в Польше на государственном уровне чтят память жертв трагических событий на Волыни. Обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные УПА и польской Армией Крайовой и советскими партизанами, произошли летом 1943 года.



В прошлом году Польша направила Украине запрос об эксгумации останков поляков, погибших в 1945 году, после обнаружения захоронения на Тернопольщине.

