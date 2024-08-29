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Сікорський сподівається, що Україна вирішить історичні питання із Польщею "у дусі вдячності" за надану допомогу

Сікорський сподівається, що Україна вирішить історичні питання із Польщею "у дусі вдячності" за надану допомогу

Київ • УНН

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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив надію, що Україна вирішить історичні питання з Польщею "в дусі вдячності" за допомогу. Він підкреслив важливість зосередження на побудові спільного майбутнього, а не на минулому.

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив надію, що Україна вирішить історичні питання з Польщею "в дусі вдячності" за допомогу, що надала держава. Про це він сказав в інтерв'ю PAP, передає УНН.

Сікорський визнав, що історія є проблемою у відносинах з Україною, але висловив сподівання, що Україна вирішить її "в дусі вдячності" за польську допомогу.

"За кілька сотень років, проведених між сусідами, рахунок образ ніколи не буває "в один бік"", - сказав Сікорський в інтерв'ю, - сказав Сікорський , відповідаючи на запитання про переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

"Тому в нас є вибір: або ми можемо розібратися з минулим, що дуже важливо, наші жертви заслуговують на християнське поховання, але, на жаль, ми не в змозі повернути їх до життя; або ми можемо зосередитися на побудові спільного майбутнього, щоб демони не виринали в наших суспільствах і щоб спільний ворог не загрожував нам знову в майбутньому. Я віддаю перевагу останньому підходу", - додав він.

Нагадаємо 

11 липня у Польщі на державному рівні вшановують пам’ять жертв трагічних подій на Волині. Обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського і українського населення, здійснені УПА та польською Армією Крайовою і радянськими партизанами, відбулися влітку 1943 року.

Минулого року Польща направила Україні запит про ексгумацію останків поляків, які загинули у 1945 році, після виявлення поховання на Тернопільщині. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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