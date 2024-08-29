Сікорський сподівається, що Україна вирішить історичні питання із Польщею "у дусі вдячності" за надану допомогу

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив надію, що Україна вирішить історичні питання з Польщею "в дусі вдячності" за допомогу, що надала держава. Про це він сказав в інтерв'ю PAP, передає УНН.

Сікорський визнав, що історія є проблемою у відносинах з Україною, але висловив сподівання, що Україна вирішить її "в дусі вдячності" за польську допомогу.

"За кілька сотень років, проведених між сусідами, рахунок образ ніколи не буває "в один бік"", - сказав Сікорський в інтерв'ю, - сказав Сікорський , відповідаючи на запитання про переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

"Тому в нас є вибір: або ми можемо розібратися з минулим, що дуже важливо, наші жертви заслуговують на християнське поховання, але, на жаль, ми не в змозі повернути їх до життя; або ми можемо зосередитися на побудові спільного майбутнього, щоб демони не виринали в наших суспільствах і щоб спільний ворог не загрожував нам знову в майбутньому. Я віддаю перевагу останньому підходу", - додав він.



Нагадаємо



11 липня у Польщі на державному рівні вшановують пам’ять жертв трагічних подій на Волині. Обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського і українського населення, здійснені УПА та польською Армією Крайовою і радянськими партизанами, відбулися влітку 1943 року.



Минулого року Польща направила Україні запит про ексгумацію останків поляків, які загинули у 1945 році, після виявлення поховання на Тернопільщині.

