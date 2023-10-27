Польща попросила дозвіл ексгумувати останки поляків, які виявили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Польща направила Україні запит про ексгумацію останків поляків, які загинули у 1945 році, після виявлення поховання на Тернопільщині. Про це в X написав міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує УНН.
Деталі
Польські та українські фахівці знайшли остатки поляків у колишньому селі Пузники (Чортківський район, Тернопільська область, Україна) після чотирьох місяців пошуків. Виявили братьку могилу, куди у 1945 році були складені тіла вбитих односельчан.
Зазначається, що це перший випадок за понад дев'ять років віднайдення останків поляків в Україні.
“Відповідно до чинного законодавства, було надіслано запит від відповідних українських органів влади на проведення ексгумації, дослідження та гідне поховання”, - вказав Дворчик.
Пошуки проводили археологи та антропологи з Польської генетичної бази даних жертв тоталітаризму - Поморського медичного університету, представник Інституту національної пам'яті, українські археологи та польські волонтери з Фонду "Свобода і демократія" і Польського скаутського об'єднання.
Доповнення
У липні місце пошуків відвідав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.