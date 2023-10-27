Польша попросила разрешение эксгумировать останки поляков, которые обнаружили в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Польша направила Украине запрос об эксгумации останков поляков, погибших в 1945 году, после обнаружения захоронения на Тернопольщине. Об этом в X написал министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик, информирует УНН.
Детали
Польские и украинские специалисты нашли останки поляков в бывшем селе Пузники (Чертковский район, Тернопольская область, Украина) после четырех месяцев поисков. Обнаружили братскую могилу, куда в 1945 году были сложены тела убитых односельчан.
Отмечается, что это первый случай за более чем девять лет нахождения останков поляков в Украине.
“В соответствии с действующим законодательством, был направлен запрос от соответствующих украинских органов власти на проведение эксгумации, исследования и достойное захоронение”, - указал Дворчик.
Поиски проводили археологи и антропологи из Польской генетической базы данных жертв тоталитаризма - Поморского медицинского университета, представитель Института национальной памяти, украинские археологи и польские волонтеры из Фонда "Свобода и демократия" и Польского скаутского объединения.
Дополнение
В июле место поисков посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.