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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Польша попросила разрешение эксгумировать останки поляков, которые обнаружили в Украине

Киев • УНН

 • 122330 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Польша направила Украине запрос об эксгумации останков поляков, погибших в 1945 году, после обнаружения захоронения на Тернопольщине. Об этом в X написал министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик, информирует УНН

Польша попросила разрешение эксгумировать останки поляков, которые обнаружили в Украине

Детали

Польские и украинские специалисты нашли останки поляков в бывшем селе Пузники (Чертковский район, Тернопольская область, Украина) после четырех месяцев поисков. Обнаружили братскую могилу, куда в 1945 году были сложены тела убитых односельчан.

Отмечается, что это первый случай за более чем девять лет нахождения останков поляков в Украине.

“В соответствии с действующим законодательством, был направлен запрос от соответствующих украинских органов власти на проведение эксгумации, исследования и достойное захоронение”, - указал Дворчик.

Поиски проводили археологи и антропологи из Польской генетической базы данных жертв тоталитаризма - Поморского медицинского университета, представитель Института национальной памяти, украинские археологи и польские волонтеры из Фонда "Свобода и демократия" и Польского скаутского объединения.

Дополнение

В июле место поисков посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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