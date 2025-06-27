УІНП очолить Олександр Алфьоров: уряд обрав нового керівника установи

Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті. З кінця грудня 2024 року установу тимчасово очолювала Юлія Гнатюк. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Повідомляється, що Олександр Алфьоров - український історик, теле- та радіоведучий, громадський та військовий діяч.

З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року - офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

Уряд обрав, хто тимчасово очолить Український інститут нацпам'яті

Нагадаємо

13 грудня Кабінет міністрів звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам'яті.