Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме - УІНП

Український інститут національної памʼяті (УІНП) вважає неприпустимим перейменування топонімів, в яких увічнено памʼять осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема у Війні за Незалежність України, та борців за незалежність України у XX столітті. Про це повідомляє пресслужба УІНП, пише УНН.

За інформацією, поширеною в медіа, депутати Дальницької сільської ради (Одеська область) перейменували вулиці, названі на честь загиблих військовослужбовців та борців за незалежність України. Повідомляється, що вулицям Дальницької громади, названим на честь героїв російсько-української війни, а також інших історичних діячів, депутати дали "нейтральні назви

Зазначається, що вулицю на честь загиблого захисника з громади – Максима Браславського – перейменували на Перемоги, вулицю на честь загиблого захисника Дмитра Мельника перейменували на Бузкову, а також перейменовано вулиці, названі на честь борців за незалежність України у XX столітті Василя Вишиваного, Юрія Липи, Романа Шухевича, Всеволода Змієнка та інших.

Український інститут національної памʼяті вважає неприпустимим перейменування топонімів, в яких увічнено памʼять осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, у війні за незалежність України, та борців за незалежність України у XX столітті. Інститут закликає органи місцевого самоврядування утриматись від таких рішень, які створюють соціальну напругу та підривають авторитет державних інституцій