Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме - УІНП
Київ • УНН
Український інститут національної пам'яті вважає неприпустимим перейменування топонімів, що вшановують пам'ять захисників України. Це стосується вулиць, названих на честь загиблих військовослужбовців та борців за незалежність XX століття.
Український інститут національної памʼяті (УІНП) вважає неприпустимим перейменування топонімів, в яких увічнено памʼять осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема у Війні за Незалежність України, та борців за незалежність України у XX столітті. Про це повідомляє пресслужба УІНП, пише УНН.
За інформацією, поширеною в медіа, депутати Дальницької сільської ради (Одеська область) перейменували вулиці, названі на честь загиблих військовослужбовців та борців за незалежність України. Повідомляється, що вулицям Дальницької громади, названим на честь героїв російсько-української війни, а також інших історичних діячів, депутати дали "нейтральні назви
Зазначається, що вулицю на честь загиблого захисника з громади – Максима Браславського – перейменували на Перемоги, вулицю на честь загиблого захисника Дмитра Мельника перейменували на Бузкову, а також перейменовано вулиці, названі на честь борців за незалежність України у XX столітті Василя Вишиваного, Юрія Липи, Романа Шухевича, Всеволода Змієнка та інших.
Український інститут національної памʼяті вважає неприпустимим перейменування топонімів, в яких увічнено памʼять осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, у війні за незалежність України, та борців за незалежність України у XX столітті. Інститут закликає органи місцевого самоврядування утриматись від таких рішень, які створюють соціальну напругу та підривають авторитет державних інституцій
Крім того, в Інституті заявили, що спільно з народними депутатами запропонують зміни до законодавства, які стануть запобіжником від проявів "зневажливого ставлення до тих, хто виборював незалежність України".
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