ukenru
17:02 • 880 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 5760 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 8242 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 13036 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 14394 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 19784 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 21753 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 22580 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 27088 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 23341 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
публикации
Эксклюзивы
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Перчатки Усика принесли 300 тысяч гривен для восстановления музея Шухевича

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Бойцовские перчатки чемпиона мира Александра Усика разыграли во Львове. Собранные 300 тысяч гривен направят на восстановление музея Романа Шухевича, уничтоженного российским шахедом 1 января 2024 года.

Перчатки Усика принесли 300 тысяч гривен для восстановления музея Шухевича

Боксерские перчатки чемпиона мира Александра Усика разыграли как лот во Львове. Как сообщили в городском совете Львова, удалось собрать 300 тыс. грн на восстановление музея Шухевича, передает УНН.

Детали

Как сообщили в городском совете Львова, 300 тыс. грн уже на счету сбора на восстановление музея, уничтоженного российским шахедом 1 января 2024 года.

"На данный момент есть инвестор, который покроет строительство самого помещения музея. Чтобы эти работы стартовали, мы ожидаем финального разрешения на строительство от всех инстанций. И параллельно мы продолжаем сбор на благоустройство и наполнение экспозиции музея, которые будут оплачиваться отдельно. На эти работы ОО "Новый Музей" при поддержке Львовского городского совета на сегодня собрала еще 3 млн 37 тыс. грн. Это – аукционы, акции музеев, донаты от ФК "Карпаты" и обычные, "человеческие" взносы. Искренне благодарим всех, кто уже присоединился!", – говорит руководитель ОО "Новый Музей" Ольга Гончар.

На восстановление Музея Шухевича во Львове собрали почти 2 млн грн из 40 необходимых

Дополнение

В ночь на 1 января 2024 года музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича разрушил российский обстрел. Городом был объявлен Всеукраинский открытый архитектурный конкурс на проектное предложение по восстановлению музея. К годовщине со Дня рождения Романа Шухевича представили эскиз проекта восстановления разрушенного музея, который победил на архитектурном конкурсе. Проект предусматривает не только восстановление уничтоженного здания, но и благоустройство территории, обустройство дополнительных уличных мебели, освещение, расчистку водоема.

1 января 2025 года ОО "Новый музей", уполномоченная осуществлять оперативную деятельность по привлечению и распределению средств, открыла счет для сбора средств на восстановление музея Романа Шухевича.

Антонина Туманова

ОбществоКультура
Новый год
Война в Украине
благотворительность
Роман Шухевич
Александр Усик
Львов