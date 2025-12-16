Перчатки Усика принесли 300 тысяч гривен для восстановления музея Шухевича

Боксерские перчатки чемпиона мира Александра Усика разыграли как лот во Львове. Как сообщили в городском совете Львова, удалось собрать 300 тыс. грн на восстановление музея Шухевича, передает УНН.

Детали

Как сообщили в городском совете Львова, 300 тыс. грн уже на счету сбора на восстановление музея, уничтоженного российским шахедом 1 января 2024 года.

"На данный момент есть инвестор, который покроет строительство самого помещения музея. Чтобы эти работы стартовали, мы ожидаем финального разрешения на строительство от всех инстанций. И параллельно мы продолжаем сбор на благоустройство и наполнение экспозиции музея, которые будут оплачиваться отдельно. На эти работы ОО "Новый Музей" при поддержке Львовского городского совета на сегодня собрала еще 3 млн 37 тыс. грн. Это – аукционы, акции музеев, донаты от ФК "Карпаты" и обычные, "человеческие" взносы. Искренне благодарим всех, кто уже присоединился!", – говорит руководитель ОО "Новый Музей" Ольга Гончар.

На восстановление Музея Шухевича во Львове собрали почти 2 млн грн из 40 необходимых

Дополнение

В ночь на 1 января 2024 года музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича разрушил российский обстрел. Городом был объявлен Всеукраинский открытый архитектурный конкурс на проектное предложение по восстановлению музея. К годовщине со Дня рождения Романа Шухевича представили эскиз проекта восстановления разрушенного музея, который победил на архитектурном конкурсе. Проект предусматривает не только восстановление уничтоженного здания, но и благоустройство территории, обустройство дополнительных уличных мебели, освещение, расчистку водоема.

1 января 2025 года ОО "Новый музей", уполномоченная осуществлять оперативную деятельность по привлечению и распределению средств, открыла счет для сбора средств на восстановление музея Романа Шухевича.