Рукавиці Усика принесли 300 тисяч гривень для відбудови музею Шухевича

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 592 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 5310 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 7800 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 12823 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 14230 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 19630 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 21618 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22479 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 26969 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23273 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 14835 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 23341 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 28444 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 14118 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 23099 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 12091 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 23154 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 28503 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 72564 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 67646 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Гаага
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 42924 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 59850 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 59830 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63468 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98211 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Опалення

Рукавиці Усика принесли 300 тисяч гривень для відбудови музею Шухевича

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Бійцівські рукавиці чемпіона світу Олександра Усика розіграли у Львові. Зібрані 300 тисяч гривень спрямують на відбудову музею Романа Шухевича, знищеного російським шахедом 1 січня 2024 року.

Рукавиці Усика принесли 300 тисяч гривень для відбудови музею Шухевича

Бійцівські рукавиці чемпіона світу Олександра Усика розіграли як лот у Львові. Як повідомили у міській раді Львова, вдалося зібрати 300 тис. грн на відбудову музею Шухевича, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у міській раді Львова, 300 тис. грн вже на рахунку збору на відновлення музею, знищеного російським шахедом 1 січня 2024 року.

"На даний момент є інвестор, який покриє будівництво самого приміщення музею. Щоб ці роботи стартували, ми очікуємо фінального дозволу на будівництво від усіх інстанцій. І паралельно ми продовжуємо збір на благоустрій та наповнення експозиції музею, які будуть оплачуватися окремо. На ці роботи ГО "Новий Музей" за підтримки Львівської міської ради на сьогодні зібрала ще 3 млн 37 тис. грн Це – аукціони, акції музеїв, донати від ФК "Карпати" та звичайні, "людські" внески. Щиро дякуємо всім, хто вже долучився!", – каже керівниця ГО "Новий Музей" Ольга Гончар.

На відбудову Музею Шухевича у Львові зібрали майже 2 млн грн з 40 необхідних19.05.25, 14:51 • 2306 переглядiв

Доповнення

У ніч на 1 січня 2024 року музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича зруйнував російський обстріл. Містом було оголошено Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на проєктну пропозицію з відновлення музею. До роковин з Дня народження Романа Шухевича презентували ескіз проєкту відновлення зруйнованого музею, який переміг на архітектурному конкурсі. Проект передбачає не лише відбудову знищеної будівлі, а й благоустрій території, облаштування додаткових вуличних меблів, освітлення, розчистку водойми.

1 січня 2025 року ГО "Новий музей", що уповноважена здійснювати оперативну діяльність щодо залучення та розподілення коштів, відкрила рахунок для збору коштів на відбудови музею Романа Шухевича.

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
Новий рік
Війна в Україні
благодійність
Роман Шухевич
Олександр Усик
Львів