Рукавиці Усика принесли 300 тисяч гривень для відбудови музею Шухевича

Бійцівські рукавиці чемпіона світу Олександра Усика розіграли як лот у Львові. Як повідомили у міській раді Львова, вдалося зібрати 300 тис. грн на відбудову музею Шухевича, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у міській раді Львова, 300 тис. грн вже на рахунку збору на відновлення музею, знищеного російським шахедом 1 січня 2024 року.

"На даний момент є інвестор, який покриє будівництво самого приміщення музею. Щоб ці роботи стартували, ми очікуємо фінального дозволу на будівництво від усіх інстанцій. І паралельно ми продовжуємо збір на благоустрій та наповнення експозиції музею, які будуть оплачуватися окремо. На ці роботи ГО "Новий Музей" за підтримки Львівської міської ради на сьогодні зібрала ще 3 млн 37 тис. грн Це – аукціони, акції музеїв, донати від ФК "Карпати" та звичайні, "людські" внески. Щиро дякуємо всім, хто вже долучився!", – каже керівниця ГО "Новий Музей" Ольга Гончар.

На відбудову Музею Шухевича у Львові зібрали майже 2 млн грн з 40 необхідних

Доповнення

У ніч на 1 січня 2024 року музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича зруйнував російський обстріл. Містом було оголошено Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на проєктну пропозицію з відновлення музею. До роковин з Дня народження Романа Шухевича презентували ескіз проєкту відновлення зруйнованого музею, який переміг на архітектурному конкурсі. Проект передбачає не лише відбудову знищеної будівлі, а й благоустрій території, облаштування додаткових вуличних меблів, освітлення, розчистку водойми.

1 січня 2025 року ГО "Новий музей", що уповноважена здійснювати оперативну діяльність щодо залучення та розподілення коштів, відкрила рахунок для збору коштів на відбудови музею Романа Шухевича.