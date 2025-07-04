Сорняки на руинах усадьбы Шухевича, которую взялся восстановить Порошенко, означают: его слова не стоят бумаги, на которой они написаны - эксперт

Народный депутат Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича, который был разрушен "шахедом" в январе 2024 года. Об этом сообщил эксперт Валентин Гладких, который показал видео поросших сорняками руин усадьбы и упрекнул политика в том, что слова того не стоят бумаги, на которой написаны.

На этой неделе Украина отмечает годовщину со дня рождения Романа Шухевича — главнокомандующего УПА. Усадьба в селе Билогорща на Львовщине, в которой погиб командир, со временем стала музеем. 1 января 2024 года ее разрушил российский "шахед". Порошенко пообещал выделить 4 млн грн на восстановление усадьбы. Трудно представить, как можно восстановить разбомбленное здание за менее 100 тыс. долларов, но и их олигарх не дал. Это еще раз свидетельствует, что слова этого политика не стоят бумаги, на которой они написаны - написал Гладких.

Эксперт напомнил о громкой пиар кампании семьи Порошенко на развалинах музея с обещаниями его возобновить.

"В январе 2024 года на развалинах исторического здания стоял с микрофоном перед телекамерами Петр Порошенко: "Мы с Мариной Порошенко решили отстроить уничтоженный сегодня музей Шухевича, чтобы сохранить его для потомков. Пусть террористы знают, что ни нашу память, ни наших людей им никогда не сломать!" Громкие слова "криголама" массово разнесла его ботоферма. Прошло полтора года. День рождения Шухевича. На руинах его усадьбы, которую за свой счет пообещал восстановить Порошенко, вместо новых стен, изобилуют метровые сорняки", - написал Гладких.

Эксперт упрекнул Порошенко в том, что 100 тысяч долларов для музея тот не нашел, однако нашел 1 миллион долларов, чтобы подарить скрывающимся от мобилизации за рубежом сыновьям.

"Неизвестно, что имел в виду Петр Алексеевич, когда обещал что-нибудь оставить потомкам. Хотя, все же, своим лондонским потомкам "криголам" кое-что оставил – именно в это время на отдыхе в Турции он подарил миллион долларов сыновьям-ухилянтам, приехавшим провести на море провести время с отцом. Возможно, это был подарок к годовщине Шухевича, кто знает. Разрастающиеся сорняками руины музея-усадьбы Шухевича – это диагноз всем политикам во главе с Порошенко, которые 35 лет тянут соки из страны. Каждый раз, когда такие как Петро обещают оставить блага и изобилие потомкам, нужно понимать, что они подразумевают себя и своих детей, а не украинцев", - написал Гладких.

Как сообщалось, недоверие общества к Петру Порошенко в июне 2025 года достигло критического уровня и составляет почти 80%. Эксперты объясняют такое отношение к олигарху рядом причин: санкциями и подозрением в государственной измене, связанными с многолетним сотрудничеством Порошенко с россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота рф в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей с ОРДЛО, связями с УПЦ МП и прочее.

Как сообщалось, недоверие общества к Петру Порошенко в июне 2025 года достигло критического уровня и составляет почти 80%. Эксперты объясняют такое отношение к олигарху рядом причин: санкциями и подозрением в государственной измене, связанными с многолетним сотрудничеством Порошенко с Россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО, связями с УПЦ МП и т.д.