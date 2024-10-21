Террористы нанесли удар по Кривому Рогу: есть пострадавший
Киев • УНН
В результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу пострадал один человек. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, домов и объектов бизнеса, на месте работают спасательные службы.
Террористы нанесли удары баллистикой по Кривому Рогу, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, пострадавшему мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.
Кроме того, на данный момент в Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, а также насчитываются многочисленные повреждения в домах и объектах бизнеса.
На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.
Согласно данным от Александра Вилкула, штаб помощи для нуждающихся развернут перед ДК "Центральный" по улице Романа Шухевича 19.
Кривой Рог под высокой угрозой ракетной атаки – глава ВА17 октября 2022, 10:02 • 219272 просмотра