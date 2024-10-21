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Террористы нанесли удар по Кривому Рогу: есть пострадавший

Террористы нанесли удар по Кривому Рогу: есть пострадавший

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 21:08  •  1484 просмотра

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В результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу пострадал один человек. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, домов и объектов бизнеса, на месте работают спасательные службы.

Террористы нанесли удары баллистикой по Кривому Рогу, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, пострадавшему мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.

Кроме того, на данный момент в Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, а также насчитываются многочисленные повреждения в домах и объектах бизнеса.

На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.

Согласно данным от Александра Вилкула, штаб помощи для нуждающихся развернут перед ДК "Центральный" по улице Романа Шухевича 19.

Кривой Рог под высокой угрозой ракетной атаки – глава ВА17 октября 2022, 10:02 • 219272 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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