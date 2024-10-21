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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3938 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Терористи завдали удару по Кривому Розі: є постраждалий

Київ • УНН

 • 19916 перегляди

Внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Розі постраждала одна людина. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, будинків та об'єктів бізнесу, на місці працюють рятувальні служби.

Терористи завдали удару по Кривому Розі: є постраждалий

Терористи завдали ударів балістикою по Кривому Розі, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За інформацією, постраждалому чоловіку надають всю необхідну меддопомогу.

Крім того, на даний момент у Кривому Розі Дніпропетровської області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, а також налічуються численні понівечення у будинках та об'єктах бізнесу.

На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.

Згідно з даними від Олександра Вілкула, штаб допомоги для потребуючих розгорнений перед ПК "Центральний" за вулицею Романа Шухевича 19.

Кривий Ріг під високою загрозою ракетної атаки – голова ВА17.10.22, 13:02 • 219320 переглядiв

Юлія Котвицька

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