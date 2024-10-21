Терористи завдали удару по Кривому Розі: є постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Розі постраждала одна людина. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, будинків та об'єктів бізнесу, на місці працюють рятувальні служби.
Терористи завдали ударів балістикою по Кривому Розі, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За інформацією, постраждалому чоловіку надають всю необхідну меддопомогу.
Крім того, на даний момент у Кривому Розі Дніпропетровської області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, а також налічуються численні понівечення у будинках та об'єктах бізнесу.
На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.
Згідно з даними від Олександра Вілкула, штаб допомоги для потребуючих розгорнений перед ПК "Центральний" за вулицею Романа Шухевича 19.
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