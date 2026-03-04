$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 8158 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 17469 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
12:44 • 16109 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 22597 просмотра
4 марта, 09:19 • 22597 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 50006 просмотра
3 марта, 18:22 • 50006 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 77434 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 64868 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
3 марта, 15:45 • 64868 просмотра
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67562 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61925 просмотра
3 марта, 13:07 • 61925 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34967 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
Во Львове разрешили восстановление Музея Шухевича - работы начнутся на следующей неделе

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Во Львове получили разрешения на восстановление Музея Романа Шухевича. Работы стартуют на следующей неделе, увеличив площадь музея почти на 50%.

Во Львове разрешили восстановление Музея Шухевича - работы начнутся на следующей неделе

Во Львове получили все необходимые разрешения для восстановления Музея Романа Шухевича. Работы стартуют на следующей неделе: воссоздадут второй этаж по историческим чертежам, максимально точно восстановят схрон и обновят фасад, а площадь музея увеличат почти на 50%. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины сегодня, 4 марта, дала разрешение на выполнение строительных работ на памятнике истории местного значения

- говорится в сообщении.

Отмечается, что музей вернут к более первоначальному виду. Воссоздадут полноценный второй этаж — в соответствии с историческими чертежами. Максимально точно восстановят схрон. Фасад очистят от более поздних наслоений и вернут аутентичный вид. Первый этаж останется открытым, а рядом появится новое здание с учебным залом и укрытием. Вместе с тем, за счет пристроек площадь музея увеличится почти на 50%.

Во Львовском городском совете подчеркнули, что после корректировки проекта на разных этапах его общую стоимость удалось уменьшить почти на 8 млн гривен.

Напомним

В день рождения Степана Бандеры в 2024 году россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.

Ольга Розгон

Общество
Недвижимость
Роман Шухевич
Львов