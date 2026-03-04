Во Львове разрешили восстановление Музея Шухевича - работы начнутся на следующей неделе

Во Львове получили все необходимые разрешения для восстановления Музея Романа Шухевича. Работы стартуют на следующей неделе: воссоздадут второй этаж по историческим чертежам, максимально точно восстановят схрон и обновят фасад, а площадь музея увеличат почти на 50%. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины сегодня, 4 марта, дала разрешение на выполнение строительных работ на памятнике истории местного значения - говорится в сообщении.

Отмечается, что музей вернут к более первоначальному виду. Воссоздадут полноценный второй этаж — в соответствии с историческими чертежами. Максимально точно восстановят схрон. Фасад очистят от более поздних наслоений и вернут аутентичный вид. Первый этаж останется открытым, а рядом появится новое здание с учебным залом и укрытием. Вместе с тем, за счет пристроек площадь музея увеличится почти на 50%.

Во Львовском городском совете подчеркнули, что после корректировки проекта на разных этапах его общую стоимость удалось уменьшить почти на 8 млн гривен.

В день рождения Степана Бандеры в 2024 году россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.