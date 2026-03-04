У Львові дозволили відновлення Музею Шухевича - роботи розпочнуться наступного тижня

$43.450.22
15:27 • 7464 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
13:52 • 16864 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
12:44 • 15739 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 22260 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 49717 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 77318 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 64767 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 67511 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61891 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
3 березня, 12:11 • 34958 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 23919 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 23852 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 23581 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 23658 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 15366 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 4702 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 23713 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 23634 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Руслан Кравченко
Сем Альтман
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 4628 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 15417 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 31075 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 38729 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 42739 перегляди
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian

У Львові дозволили відновлення Музею Шухевича - роботи розпочнуться наступного тижня

Київ • УНН

 • 80 перегляди

У Львові отримали дозволи на відновлення Музею Романа Шухевича. Роботи стартують наступного тижня, збільшивши площу музею майже на 50%.

У Львові дозволили відновлення Музею Шухевича - роботи розпочнуться наступного тижня

У Львові отримали всі необхідні дозволи для відновлення Музею Романа Шухевича. Роботи стартують наступного тижня: відтворять другий поверх за історичними кресленнями, максимально точно відновлять криївку та оновлять фасад, а площу музею збільшать майже на 50%. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

Державна інспекція архітектури та містобудування України сьогодні, 4 березня, дала дозвіл на виконання будівельних робіт на пам’ятці історії місцевого значення

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що музей повернуть до більш первісного вигляду. Відтворять повноцінний другий поверх — відповідно до історичних креслень. Максимально точно відновлять криївку. Фасад очистять від пізніших нашарувань і повернуть автентичний вигляд. Перший поверх залишиться відкритим, а поруч з’явиться нова будівля з навчальним залом та укриттям. Поруч із тим, за рахунок прибудов площа музею збільшиться майже на 50%.

У Львівській міській раді підкреслили, що після коригування проєкту на різних етапах його загальну вартість вдалось зменшити на майже 8 млн гривень.

Нагадаємо

У день народження Степана Бандери 2024 року росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі. 

Ольга Розгон

Суспільство
Нерухомість
Роман Шухевич
Львів