У Львові дозволили відновлення Музею Шухевича - роботи розпочнуться наступного тижня
Київ • УНН
У Львові отримали всі необхідні дозволи для відновлення Музею Романа Шухевича. Роботи стартують наступного тижня: відтворять другий поверх за історичними кресленнями, максимально точно відновлять криївку та оновлять фасад, а площу музею збільшать майже на 50%. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.
Державна інспекція архітектури та містобудування України сьогодні, 4 березня, дала дозвіл на виконання будівельних робіт на пам’ятці історії місцевого значення
Зазначається, що музей повернуть до більш первісного вигляду. Відтворять повноцінний другий поверх — відповідно до історичних креслень. Максимально точно відновлять криївку. Фасад очистять від пізніших нашарувань і повернуть автентичний вигляд. Перший поверх залишиться відкритим, а поруч з’явиться нова будівля з навчальним залом та укриттям. Поруч із тим, за рахунок прибудов площа музею збільшиться майже на 50%.
У Львівській міській раді підкреслили, що після коригування проєкту на різних етапах його загальну вартість вдалось зменшити на майже 8 млн гривень.
Нагадаємо
У день народження Степана Бандери 2024 року росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.