У Зеленського пообіцяли не підтримувати рішення Львівської облради щодо УПА, а депутату Шереметі заборонили в'їзд до Шенгенської зони

Польська влада заявила, що отримала від оточення президента України Володимира Зеленського запевнення щодо невиконання рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА. Водночас депутату облради Святославу Шереметі заборонили в'їзд до Шенгенської зони на 5 років. Про це повідомляють польські видання Gazeta Wyborcza та Wirtualna Polska, пише УНН.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив в ефірі TVN24, що найближчі співробітники Володимира Зеленського пообіцяли польській стороні, що рішення Львівської облради не набуде чинності.

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За словами дипломата, Варшава очікує, що українська сторона виконає ці запевнення. Водночас публічного підтвердження такої домовленості від Офісу президента України наразі немає.

Депутату Львівської облради заборонили в'їзд до Шенгенської зони

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський підтвердив, що депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремету внесли до реєстру осіб, перебування яких на території країни є небажаним.

Відповідне рішення ухвалили за поданням міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Заборона поширюється на всю Шенгенську зону та діятиме до 20 жовтня 2031 року.

Причиною дипломатичного конфлікту стало рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії, її командира Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував цю ініціативу, назвавши її шкідливою для України. Польська влада пов'язує своє невдоволення з історичними суперечностями довкола діяльності УПА, які залишаються чутливим питанням у відносинах між двома державами.

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