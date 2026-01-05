Глава СБУ Малюк написал заявление об отставке - нардеп

$42.290.12
4 января, 15:52 • 22879 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 46910 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 62887 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 47734 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 56669 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 58986 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 63233 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57099 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51894 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67972 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»03:29 • 4236 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА03:34 • 13518 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина03:44 • 16959 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки04:20 • 13387 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05:49 • 12431 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 107053 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 125671 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 134382 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 269870 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 205623 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 21176 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 18379 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 19184 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 28778 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 75526 просмотра
Глава СБУ Малюк написал заявление об отставке - нардеп

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк написал заявление об отставке по требованию Зеленского. Исполняющим обязанности главы СБУ, вероятно, будет назначен генерал Евгений Хмара.

Глава СБУ Малюк написал заявление об отставке - нардеп

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Исполняющим обязанности главы Службы, скорее всего, будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ

- написал нардеп Гончаренко в Telegram.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк ранее заявил, что, вероятно, планируется замена главы Службы безопасности Украины. Василий Малюк, по его данным, может возглавить "какую-то вакантную должность".

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим подписал указы о назначении экс-руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова главой Офиса Президента, а экс-руководителя СВР Олега Иващенко - руководителем Главного управления разведки.

Юлия Шрамко

Политика
Алексей Гончаренко
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк