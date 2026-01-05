Глава СБУ Малюк написал заявление об отставке - нардеп
Киев • УНН
Глава СБУ Василий Малюк написал заявление об отставке по требованию Зеленского. Исполняющим обязанности главы СБУ, вероятно, будет назначен генерал Евгений Хмара.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.
По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Исполняющим обязанности главы Службы, скорее всего, будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ
Напомним
Народный депутат Ярослав Железняк ранее заявил, что, вероятно, планируется замена главы Службы безопасности Украины. Василий Малюк, по его данным, может возглавить "какую-то вакантную должность".
Президент Украины Владимир Зеленский перед этим подписал указы о назначении экс-руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова главой Офиса Президента, а экс-руководителя СВР Олега Иващенко - руководителем Главного управления разведки.