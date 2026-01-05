Глава СБУ Малюк написал заявление об отставке - нардеп

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Исполняющим обязанности главы Службы, скорее всего, будет назначен генерал Евгений Хмара, начальник Центра специальных операций СБУ - написал нардеп Гончаренко в Telegram.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк ранее заявил, что, вероятно, планируется замена главы Службы безопасности Украины. Василий Малюк, по его данным, может возглавить "какую-то вакантную должность".

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим подписал указы о назначении экс-руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова главой Офиса Президента, а экс-руководителя СВР Олега Иващенко - руководителем Главного управления разведки.