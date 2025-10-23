Трамп установил исторический антирекорд по продолжительности приостановки работы правительства США
Киев • УНН
Дональд Трамп установил новый антирекорд в США, превзойдя всех предшественников по количеству дней без финансирования федерального правительства. За два срока его правления Вашингтон простаивал 57 дней, что является самым высоким показателем за всю историю страны.
Президент Дональд Трамп установил новый исторический антирекорд в Соединенных Штатах, превзойдя показатели всех своих предшественников по количеству дней, когда федеральное правительство оставалось без финансирования. Суммарно за два срока его правления Вашингтон простаивал 57 дней, что является самым высоким показателем за всю историю США. Об этом говорится в материале Axios, пишет УНН.
Подробности
По данным СМИ, 36 дней пришлись на первую администрацию Трампа, а остальные – на его второй срок. Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал Джимми Картеру, у правительства которого в 1970-х годах работа останавливалась на 56 дней во время пяти различных шатдаунов. На третьей позиции – Билл Клинтон с 26 днями остановки федеральных учреждений в 1990-х.
Аналитики отмечают, что Трамп и его команда использовали такие периоды как инструмент политического давления и реформирования бюрократии. Его администрация пыталась сократить финансирование государственных агентств, уменьшить штат сотрудников и усилить контроль над федеральной системой управления.
В США официально считают "днями прекращения работы правительства" тот период, который начинается после завершения действия предыдущих бюджетных полномочий и длится до момента принятия нового финансирования Конгрессом.
