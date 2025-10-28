Штаты подали в суд на администрацию Трампа из-за приостановки продовольственной помощи
Киев • УНН
25 штатов и округ Колумбия подали иск в федеральный суд Бостона, требуя запретить администрации Дональда Трампа приостановить выплату продовольственной помощи с 1 ноября. Иск подан после заявления Министерства сельского хозяйства США, что ведомство не будет использовать $6 млрд резервного фонда для финансирования Программы дополнительной продовольственной помощи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Федеральное правительство имеет деньги, чтобы продолжать финансировать помощь SNAP – они же решили нанести ущерб миллионам семей по всей стране, которые уже и так пытаются свести концы с концами
В иске отмечается, что отказ от выплат нарушает Закон о продовольствии и питании 2008 года, который требует предоставления помощи всем домохозяйствам, имеющим на это право, и использования резервных средств в случае необходимости. Истцы утверждают, что невыплата станет первым таким случаем за 60-летнюю историю SNAP.
Штаты требуют, чтобы суд обязал USDA использовать резервные средства для ноябрьских выплат, чтобы миллионы американских семей не остались без продовольственной помощи.
Миллионы американцев вот-вот начнут голодать, поскольку федеральное правительство решило приостановить предоставление продовольственной помощи, которую оно обязано предоставлять по закону
Представитель Министерства сельского хозяйства в ответ заявил, что демократы в Сенате должны "собраться за крайне левое крыло партии, или снова открыть правительство, чтобы матери, младенцы и наиболее уязвимые среди нас могли своевременно получить помощь по программам WIC и SNAP".
Выплаты SNAP получают более 41 млн американцев с низким доходом. Прекращение работы правительства также угрожает льготам около 7 млн участников программы WIC. Дело будет рассматривать федеральный судья Идира Талвани.
