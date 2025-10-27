$42.000.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Авіаколапс у США: понад 1600 рейсів затримано через урядовий шатдаун, що триває вже 27 днів

Київ • УНН

 • 1816 перегляди

Через 27-денний урядовий шатдаун у США затримано понад 1660 авіарейсів, що спричинено нестачею авіадиспетчерів. Близько 13 тисяч авіадиспетчерів та 50 тисяч співробітників TSA працюють без оплати, що посилює суспільне обурення.

Авіаколапс у США: понад 1600 рейсів затримано через урядовий шатдаун, що триває вже 27 днів

Проблеми з авіаперевезеннями у США різко загострилися: через тривалу зупинку роботи федерального уряду у понеділок по країні було затримано понад 1660 рейсів, а днем раніше – понад 8600. Це найбільші збої в авіатрафіку з початку локдауну, який триває вже 27-й день. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Федеральне управління цивільної авіації  повідомило про нестачу персоналу, що особливо вплинула на рейси у південно-східному регіоні США та в аеропорту Ньюарк (Нью-Джерсі). У Лос-Анджелесі FAA запровадило обмеження на зльоти, через що середня затримка становила 25 хвилин.

Пентагон отримав анонімну пожертву в $130 млн для зарплат військовим під час шатдауну24.10.25, 19:32 • 3101 перегляд

За даними FlightAware, у неділю було затримано 45% рейсів American Airlines (понад 2000), третину рейсів United Airlines (майже 1200) і 17% рейсів Delta Air Lines (610).

Посадовець Міністерства транспорту США уточнив, що 44% усіх затримок пов’язані з нестачею авіадиспетчерів – у дев’ять разів більше, ніж зазвичай.

Близько 13 тисяч авіадиспетчерів і 50 тисяч співробітників TSA нині працюють без оплати, і у вівторок пропустять свою першу повну зарплату. Затримки та скасування рейсів посилюють суспільне обурення та тиск на Конгрес, який досі не зміг розблокувати фінансування федеральних агентств.

Трамп встановив історичний антирекорд за тривалістю призупинення роботи уряду США23.10.25, 17:39 • 3438 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
