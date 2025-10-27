Авиаколлапс в США: более 1600 рейсов задержаны из-за правительственного шатдауна, который длится уже 27 дней
Киев • УНН
Из-за 27-дневного правительственного шатдауна в США задержано более 1660 авиарейсов, что вызвано нехваткой авиадиспетчеров. Около 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников TSA работают без оплаты, что усиливает общественное возмущение.
Проблемы с авиаперевозками в США резко обострились: из-за длительной остановки работы федерального правительства в понедельник по стране было задержано более 1660 рейсов, а днем ранее – более 8600. Это крупнейшие сбои в авиатранспорте с начала локдауна, который длится уже 27-й день. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Федеральное управление гражданской авиации сообщило о нехватке персонала, что особенно повлияло на рейсы в юго-восточном регионе США и в аэропорту Ньюарк (Нью-Джерси). В Лос-Анджелесе FAA ввело ограничения на взлеты, из-за чего средняя задержка составляла 25 минут.
По данным FlightAware, в воскресенье было задержано 45% рейсов American Airlines (более 2000), треть рейсов United Airlines (почти 1200) и 17% рейсов Delta Air Lines (610).
Представитель Министерства транспорта США уточнил, что 44% всех задержек связаны с нехваткой авиадиспетчеров – в девять раз больше, чем обычно.
Около 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников TSA сейчас работают без оплаты, и во вторник пропустят свою первую полную зарплату. Задержки и отмены рейсов усиливают общественное возмущение и давление на Конгресс, который до сих пор не смог разблокировать финансирование федеральных агентств.
