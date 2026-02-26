Україна та США у Женеві обговорять післявоєнну відбудову - Reuters

Українські та американські офіційні особи "зібралися в Женеві для переговорів щодо післявоєнної відбудови" у четвер, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Переговори в Женеві зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером мали розпочатися близько обіду", повідомив український чиновник. Рустем Умєров, голова переговорної групи України та голова Ради національної безпеки і оборони, представлятиме Україну.

"Продовження відбудови України після руйнувань, завданих російськими повітряними ударами та бойовими діями на передовій, стало важливим елементом у ширших переговорах про те, як припинити війну, яка цього тижня вступила у свій п'ятий рік", - ідеться у публікації.

Як зазначається, Україна сподівається залучити близько 800 мільярдів доларів державних та приватних коштів протягом наступних 10 років для відбудови країни.

"Коли весь світ вимагає від москви нарешті припинити цю безглузду війну, путін робить ставку на більше терору, атак та агресії", – заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергових ударів, повторивши заклики до посилення санкцій проти росії та військової підтримки України.

У середу Зеленський заявив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом і погодився, що наступна сесія тристоронніх переговорів з росією у березні має призвести до зустрічі лідерів країн для вирішення найчутливіших невирішених питань.

"Це єдиний спосіб вирішити всі складні та делікатні питання та нарешті покласти край війні", – сказав Зеленський після розмови, в якій також брали участь Віткофф та Кушнер.

"США тиснуть на Україну, щоб вона знайшла спосіб припинити найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Але москва та Київ залишаються далеко різними у своїх позиціях", зазначає видання.

Українські та російські переговірники зустрілися минулого тижня в Женеві на своїй третій зустрічі за посередництва США цього року, "але не змогли досягти жодного прориву з ключових питань спотикання, включаючи територію", пише видання.

Також у четвер у Женеві Віткофф та Кушнер мають провести третій раунд непрямих переговорів щодо ядерної програми Ірану з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі за посередництва Омана.

Початок переговорів України та США очікується до обіду - речниця Умєрова