Україна та США у Женеві обговорять післявоєнну відбудову - Reuters

Ексклюзив
11:34 • 1034 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 10176 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 25760 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 41239 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 37534 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 36305 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 26952 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20605 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46570 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19703 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 21117 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 19564 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 15175 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"07:34 • 10974 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 9646 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 1034 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 36305 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46570 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 50696 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 33514 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Барт Де Вевер
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Крим
Кіровоградська область
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 8406 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 31319 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 34863 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 39260 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 40220 перегляди
Техніка
Опалення
Дипломатка
NASAMS
Соціальна мережа

Україна та США у Женеві обговорять післявоєнну відбудову - Reuters

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Українські та американські офіційні особи провели переговори в Женеві щодо післявоєнної відбудови України. Переговори відбулися за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Україна та США у Женеві обговорять післявоєнну відбудову - Reuters

Українські та американські офіційні особи "зібралися в Женеві для переговорів щодо післявоєнної відбудови" у четвер, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Переговори в Женеві зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером мали розпочатися близько обіду", повідомив український чиновник. Рустем Умєров, голова переговорної групи України та голова Ради національної безпеки і оборони, представлятиме Україну.

"Продовження відбудови України після руйнувань, завданих російськими повітряними ударами та бойовими діями на передовій, стало важливим елементом у ширших переговорах про те, як припинити війну, яка цього тижня вступила у свій п'ятий рік", - ідеться у публікації.

Як зазначається, Україна сподівається залучити близько 800 мільярдів доларів державних та приватних коштів протягом наступних 10 років для відбудови країни.

"Коли весь світ вимагає від москви нарешті припинити цю безглузду війну, путін робить ставку на більше терору, атак та агресії", – заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергових ударів, повторивши заклики до посилення санкцій проти росії та військової підтримки України.

У середу Зеленський заявив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом і погодився, що наступна сесія тристоронніх переговорів з росією у березні має призвести до зустрічі лідерів країн для вирішення найчутливіших невирішених питань.

"Це єдиний спосіб вирішити всі складні та делікатні питання та нарешті покласти край війні", – сказав Зеленський після розмови, в якій також брали участь Віткофф та Кушнер.

"США тиснуть на Україну, щоб вона знайшла спосіб припинити найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Але москва та Київ залишаються далеко різними у своїх позиціях", зазначає видання.

Українські та російські переговірники зустрілися минулого тижня в Женеві на своїй третій зустрічі за посередництва США цього року, "але не змогли досягти жодного прориву з ключових питань спотикання, включаючи територію", пише видання.

Також у четвер у Женеві Віткофф та Кушнер мають провести третій раунд непрямих переговорів щодо ядерної програми Ірану з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі за посередництва Омана.

Початок переговорів України та США очікується до обіду - речниця Умєрова26.02.26, 10:45 • 3316 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Війна в Україні
Рустем Умєров
Женева
Reuters
Дональд Трамп
Оман
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран