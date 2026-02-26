Початок переговорів України та США очікується до обіду - речниця Умєрова

Початок сьогоднішніх переговорів за участю України та США, запланованих у Женеві, очікується до обіду, повідомила журналістам речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників, пише УНН.

Деталі

Попередньо, вони мають розпочатися "до обіду", повідомила речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, зокрема обговорили питання, над якими завтра, 26 лютого, в Женеві працюватимуть представники на двосторонній зустрічі, а також - про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.

