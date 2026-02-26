$43.240.02
25 лютого, 19:42 • 16201 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 31488 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 27979 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 26187 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 22711 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 17980 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 37398 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19222 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18374 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 42333 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Початок переговорів України та США очікується до обіду - речниця Умєрова

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Переговори за участю України та США в Женеві розпочнуться до обіду. Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

Початок переговорів України та США очікується до обіду - речниця Умєрова

Початок сьогоднішніх переговорів за участю України та США, запланованих у Женеві, очікується до обіду, повідомила журналістам речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників, пише УНН.

Деталі

Попередньо, вони мають розпочатися "до обіду", повідомила речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, зокрема обговорили питання, над якими завтра, 26 лютого, в Женеві працюватимуть представники на двосторонній зустрічі, а також - про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.

Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський25.02.26, 11:16 • 23124 перегляди

Лілія Подоляк

ПолітикаСвіт
Дипломатка
Рустем Умєров
Женева
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна