Начало переговоров Украины и США ожидается до обеда – пресс-секретарь Умерова
Киев • УНН
Переговоры с участием Украины и США в Женеве начнутся до обеда. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Начало сегодняшних переговоров с участием Украины и США, запланированных в Женеве, ожидается до обеда, сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию переговорщиков, пишет УНН.
Подробности
Предварительно, они должны начаться "до обеда", сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в частности обсудили вопросы, над которыми завтра, 26 февраля, в Женеве будут работать представители на двусторонней встрече, а также - о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.
