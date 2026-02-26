$43.240.02
25 февраля, 19:42 • 16203 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 31493 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 27983 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 26191 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 22714 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 17982 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 37402 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19224 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18374 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 42335 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Начало переговоров Украины и США ожидается до обеда – пресс-секретарь Умерова

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Переговоры с участием Украины и США в Женеве начнутся до обеда. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Начало переговоров Украины и США ожидается до обеда – пресс-секретарь Умерова

Начало сегодняшних переговоров с участием Украины и США, запланированных в Женеве, ожидается до обеда, сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию переговорщиков, пишет УНН.

Подробности

Предварительно, они должны начаться "до обеда", сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в частности обсудили вопросы, над которыми завтра, 26 февраля, в Женеве будут работать представители на двусторонней встрече, а также - о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский25.02.26, 11:16 • 23124 просмотра

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Рустем Умеров
Женева
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина