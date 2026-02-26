Начало переговоров Украины и США ожидается до обеда – пресс-секретарь Умерова

Начало сегодняшних переговоров с участием Украины и США, запланированных в Женеве, ожидается до обеда, сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию переговорщиков, пишет УНН.

Подробности

Предварительно, они должны начаться "до обеда", сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в частности обсудили вопросы, над которыми завтра, 26 февраля, в Женеве будут работать представители на двусторонней встрече, а также - о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

