россияне нанесли удар фосфорными боеприпасами по Константиновке - МВД

российские оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине - они нанесли удар фосфорными боеприпасами по городу Константиновка Донецкой области, где находятся не только украинские военные, но и гражданские. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Враг применил запрещенные международными конвенциями фосфорные бомбы. Помимо прямых ранений, вызванных осколками их гильз, боеприпасы из фосфора могут нанести повреждения двумя основными способами: ожогами и через вдыхание паров.

Военное преступление россиян в жилых кварталах города зафиксировали бойцы пограничного подразделения "Феникс".

Здесь до сих пор находятся мирные жители города. Несмотря на это, враг безжалостно нанес удар по гражданским фосфором - запрещенным веществом, которое вызывает тяжелые последствия для здоровья