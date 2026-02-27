$43.210.03
Пять лет жизни - и нулевой результат – экс-прокурор САП о деле НАБУ в отношении "Укрзалізниці", в котором прокуратура отказалась от обвинения

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Пять лет жизни – и нулевой результат, – экс-прокурор САП о деле НАБУ в отношении «Укрзалізниці», в котором прокуратура отказалась от обвинения.

Пять лет жизни - и нулевой результат – экс-прокурор САП о деле НАБУ в отношении "Укрзалізниці", в котором прокуратура отказалась от обвинения

У чиновника "Укрзалізниці" Золотарева НАБУ-САП украли почти 5 лет жизни, что нанесло серьезный ущерб его репутации. Об этом написал бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, комментируя отказ прокурора от поддержания обвинения в отношении него. 

"Юридическое сообщество всколыхнула новость об отказе прокурора САП от поддержки обвинения по делу чиновника АО "Укрзалізниця" Золотарева. Золотарев находился в статусе подозреваемого и обвиняемого около пяти лет с репутационными последствиями. То есть у человека украли минимум пять лет жизни. Все это последствия того, что САП руководит человек, избравший профессию прокурора по остаточному принципу", – отметил он. 

По его данным, это не последнее дело НАБУ-САП, в котором прокурор может отказаться от поддержания обвинения. 

"Я уже говорил о том, что в суде много дел, направленных за время руководства "отмороженного" Клименко, которые ждет похожая судьба. Продолжение следует", – сообщил он. 

По мнению Броневицкого, публичная подача этой информации создает ошибочное впечатление, будто это было личное решение отдельного прокурора. 

"На самом деле это не так. Согласно УПК Украины, отказ от обвинения не является актом индивидуальной дискреции процессуального прокурора. Такое решение обязательно согласовывается с прокурором высшего уровня, то есть с руководителем САП – лично Клименко", – подчеркнул экс-прокурор САП. 

Как сообщалось, 25 февраля 2026 года прокурор сообщил об отказе от поддержки государственного обвинения по делу чиновника "Укрзалізниці" Олега Золотарева об организации закупок по завышенным ценам. По версии следствия, в 2017 году УЗ объявила торги, на которых якобы планировали закупить по неконкурентной цене устройства питания для пассажирских вагонов. 

23 сентября 2021 года НАБУ-САП сообщили Золотареву о подозрении. 13 февраля 2023 года НАБУ-САП направили дело в суд. 

Ранее стало известно, что после того, как службу экономической безопасности "Укрзалізниці" возглавил экс-детектив НАБУ Михаил Рыковцев, предприятие продолжает приносить ущерб государству. Только на закупках дизтоплива, угля и вагонов компания имеет 77,4 млн грн потерь и косвенное сотрудничество с россиянами.

Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов получил должность в "Укрзалізниці" вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в компании. По информации СМИ, Ликунов – брат члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан.

Лилия Подоляк

