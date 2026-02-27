$43.210.03
П'ять років життя - і нульовий результат – експрокурор САП про справу НАБУ щодо "Укрзалізниці", у якій прокуратура відмовилась від обвинувачення

Київ • УНН

 • 164 перегляди

П’ять років життя – і нульовий результат, – експрокурор САП про справу НАБУ щодо «Укрзалізниці», в якій прокуратура відмовилась від обвинувачення.

П'ять років життя - і нульовий результат – експрокурор САП про справу НАБУ щодо "Укрзалізниці", у якій прокуратура відмовилась від обвинувачення

У посадовця "Укрзалізниці" Олега Золотарьова НАБУ-САП вкрали майже 5 років життя, що завдало серйозної шкоди його репутації. Про це написав колишній прокурор САП Станіслав Броневицький, коментуючи відмову прокурора від підтримання звинувачення щодо нього. 

"Юридичну спільноту сколихнула новина про відмову прокурора САП від підтримання обвинувачення у справі посадовця АТ "Укрзалізниця" Золотарьова. Золотарьов перебував у статусі підозрюваного та обвинуваченого близько п’яти років із відповідними репутаційними наслідками. Тобто у людини вкрали мінімум п’ять років життя. Все це наслідки того, що САП керує людина, яка обрала професію прокурора по залишковому принципу", – зазначив він. 

За його даними, це не остання справа НАБУ-САП, у якій прокурор може відмовитися від підтримання обвинувачення. 

"Я вже казав про те, що в суді багато справ, направлених за часи керівництва "відмороженого" Клименка, яких чекає схожа доля. Далі буде", – повідомив він. 

На думку Броневицького, публічна подача цієї інформації створює хибне враження, ніби це було особисте рішення окремого прокурора. 

"Насправді це не так. Відповідно до КПК України, відмова від обвинувачення не є актом індивідуальної дискреції процесуального прокурора. Таке рішення обов’язково погоджується з прокурором вищого рівня, тобто з керівником САП – особисто Клименком", – наголосив експрокурор САП. 

Як повідомлялося, 25 лютого 2026 року прокурор повідомив про відмову від підтримання державного обвинувачення у справі посадовця "Укрзалізниці" Олега Золотарьова про організацію закупівель за завищеними цінами. За версією слідства, у 2017 році УЗ оголосила торги, на яких нібито планували закупити за неконкурентою ціною пристрої живлення для пасажирських вагонів. 

23 вересня 2021 року НАБУ-САП повідомили Золотарьову про підозру. 13 лютого 2023 року НАБУ-САП скерували справу до суду. 

Раніше стало відомо, що після того, як службу економічної безпеки "Укрзалізниці" очолив ексдетектив НАБУ Михайло Риковцев, підприємство продовжує приносити збитки державі. Лише на закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів компанія має 77,4 млн грн втрат та опосередковану співпрацю з росіянами. 

Колишній детектив НАБУ Тарас Лікунов обійняв посаду в "Укрзалізниці" незабаром після того, як розслідував корупційні злочини у компанії. За інформацією ЗМІ, Лікунов – брат членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан.

Лілія Подоляк

