Правительство выделило 10 млрд грн на реализацию планов устойчивости регионов

Кабинет министров провел первое заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и городов и выделил первые 10 млрд грн из резервного фонда на их выполнение. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

В Украине провели первое заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и городов. По словам премьер-министра, целью является налаживание системной работы по выполнению этих планов.

Начинаем финансирование выполнения планов. Выделяем первые 10 млрд грн из резервного фонда на обеспечение реализации планов устойчивости - отметила Свириденко.

В рамках заседания определили ответственных за ключевые направления работы. В частности, за защиту объектов критической инфраструктуры будут отвечать вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба вместе с председателем Государственного агентства восстановления и развития Сергеем Сухомлином.

Развитие распределенной генерации электрической и тепловой энергии будут координировать первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

За обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут отвечать Алексей Кулеба вместе с председателями областных военных администраций.

Правительство выделяет 3 млрд грн на ямочный ремонт дорог страны, в том числе в прифронтовых регионах

Отдельное направление предусматривает создание условий для привлечения бизнеса к реализации планов устойчивости. Речь идет, в частности, о введении упрощенных процедур и регуляторных решений. За этот блок будут отвечать министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Свириденко отметила, что особое внимание будут уделять прифронтовым областям и столице. Также на заседании обсудили подготовку плана устойчивости для Киева. Ожидается, что городские власти подадут его до вторника.

По ее словам, следующие заседания Координационного центра будут проходить по определенному графику, в том числе и в выездном формате в прифронтовых регионах.

Она также подчеркнула, что главы областных военных администраций и городских советов будут нести персональную ответственность за выполнение планов. Правительство, по ее словам, работает над стратегической перестройкой энергосистемы и подготовкой к следующим отопительным сезонам.

Напомним

Кабинет министров Украины выделил 3 млрд гривен на государственную поддержку украинской науки. Был принят порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов.