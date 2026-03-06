Уряд України виділив 3 млрд гривень на підтримку науки

Кабінет міністрів України виділив 3 млрд гривень на державну підтримку української науки. Було ухвалено порядок розподілу коштів для фінансування наукових установ і досліджень університетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, гроші спрямовуються за трьома основними напрямами:

За результатами державної атестації 246 провідних наукових установ і закладів вищої освіти отримають базове фінансування. Понад 50 тисяч науковців вперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати, як визнання результатів роботи їхніх установ