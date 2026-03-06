Уряд України виділив 3 млрд гривень на підтримку науки
Київ • УНН
Фінансування отримають 246 установ та закладів вищої освіти, а понад 50 тисяч науковців отримають додаткові надбавки.
Кабінет міністрів України виділив 3 млрд гривень на державну підтримку української науки. Було ухвалено порядок розподілу коштів для фінансування наукових установ і досліджень університетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.
Деталі
За словами Свириденко, гроші спрямовуються за трьома основними напрямами:
- стимулювання наукових і науково-педагогічних
працівників;
- розвиток дослідницької інфраструктури;
- сучасне обладнання та інституційний розвиток.
За результатами державної атестації 246 провідних наукових установ і закладів вищої освіти отримають базове фінансування. Понад 50 тисяч науковців вперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати, як визнання результатів роботи їхніх установ
Свириденко додала: найбільше фінансування отримають установи та університети у ключових наукових центрах України - Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Сумах. Там зосереджена значна частина дослідницької інфраструктури та наукових колективів, додала прем’єр-міністр.
Нагадаємо
