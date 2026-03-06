Уряд України виділив 3 млрд гривень на підтримку науки

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 4888 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 6328 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 12997 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 24442 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 13893 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 17485 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 17713 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18188 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 18911 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16298 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
62%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 15915 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 26007 перегляди
Єва Мішалова емоційно відреагувала на ймовірну загибель коханого Ігоря КомароваPhotoVideo6 березня, 10:11 • 6794 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 17084 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 12209 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 5938 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 12307 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 24479 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 17171 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 26087 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 460 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 25051 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 22152 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 24210 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 45407 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Техніка
Truth Social

Уряд України виділив 3 млрд гривень на підтримку науки

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Фінансування отримають 246 установ та закладів вищої освіти, а понад 50 тисяч науковців отримають додаткові надбавки.

Уряд України виділив 3 млрд гривень на підтримку науки

Кабінет міністрів України виділив 3 млрд гривень на державну підтримку української науки. Було ухвалено порядок розподілу коштів для фінансування наукових установ і досліджень університетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Деталі

За словами Свириденко, гроші спрямовуються за трьома основними напрямами:

  • стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників;
    • розвиток дослідницької інфраструктури;
      • сучасне обладнання та інституційний розвиток.

        За результатами державної атестації 246 провідних наукових установ і закладів вищої освіти отримають базове фінансування. Понад 50 тисяч науковців вперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати, як визнання результатів роботи їхніх установ

        - йдеться в повідомленні.

        Свириденко додала: найбільше фінансування отримають установи та університети у ключових наукових центрах України - Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Сумах. Там зосереджена значна частина дослідницької інфраструктури та наукових колективів, додала прем’єр-міністр.

        Нагадаємо

        Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про ухвалення рішення, яке, за її словами, дозволить вчасно забезпечувати заклади освіти підручниками.

        Євген Устименко

        СуспільствоПолітикаОсвіта
        Техніка
        Державний бюджет
        Кабінет Міністрів України
        Юлія Свириденко
        Дніпро (місто)
        Україна
        Львів
        Суми
        Київ
        Харків