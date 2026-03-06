$43.810.09
Truth Social

Правительство Украины выделило 3 млрд гривен на поддержку науки

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Финансирование получат 246 учреждений и заведений высшего образования, а более 50 тысяч ученых получат дополнительные надбавки.

Правительство Украины выделило 3 млрд гривен на поддержку науки

Кабинет министров Украины выделил 3 млрд гривен на государственную поддержку украинской науки. Был принят порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Детали

По словам Свириденко, деньги направляются по трем основным направлениям:

  • стимулирование научных и научно-педагогических работников;
    • развитие исследовательской инфраструктуры;
      • современное оборудование и институциональное развитие.

        По результатам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и заведений высшего образования получат базовое финансирование. Более 50 тысяч ученых впервые будут иметь дополнительную надбавку к заработной плате, как признание результатов работы их учреждений

        - говорится в сообщении.

        Свириденко добавила: наибольшее финансирование получат учреждения и университеты в ключевых научных центрах Украины - Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Сумах. Там сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов, добавила премьер-министр.

        Напомним

        Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о принятии решения, которое, по ее словам, позволит своевременно обеспечивать учебные заведения учебниками.

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитикаОбразование
        Техника
        Государственный бюджет
        Кабинет Министров Украины
        Юлия Свириденко
        Днепр (город)
        Украина
        Львов
        Сумы
        Киев
        Харьков