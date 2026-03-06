Правительство Украины выделило 3 млрд гривен на поддержку науки
Киев • УНН
Финансирование получат 246 учреждений и заведений высшего образования, а более 50 тысяч ученых получат дополнительные надбавки.
Кабинет министров Украины выделил 3 млрд гривен на государственную поддержку украинской науки. Был принят порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Детали
По словам Свириденко, деньги направляются по трем основным направлениям:
- стимулирование научных и научно-педагогических
работников;
- развитие исследовательской инфраструктуры;
- современное оборудование и институциональное развитие.
По результатам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и заведений высшего образования получат базовое финансирование. Более 50 тысяч ученых впервые будут иметь дополнительную надбавку к заработной плате, как признание результатов работы их учреждений
Свириденко добавила: наибольшее финансирование получат учреждения и университеты в ключевых научных центрах Украины - Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Сумах. Там сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов, добавила премьер-министр.
Напомним
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о принятии решения, которое, по ее словам, позволит своевременно обеспечивать учебные заведения учебниками.