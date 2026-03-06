Правительство Украины выделило 3 млрд гривен на поддержку науки

Кабинет министров Украины выделил 3 млрд гривен на государственную поддержку украинской науки. Был принят порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, деньги направляются по трем основным направлениям:

По результатам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и заведений высшего образования получат базовое финансирование. Более 50 тысяч ученых впервые будут иметь дополнительную надбавку к заработной плате, как признание результатов работы их учреждений