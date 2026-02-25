Уряд ухвалив рішення для вчасного забезпечення шкіл підручниками - Свириденко

$43.260.03
Ексклюзив
17:40 • 592 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 3724 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 7122 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 16594 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 15902 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 16165 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 26554 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21917 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 25255 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22546 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
Популярнi новини
Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії25 лютого, 08:33 • 6272 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 23776 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto25 лютого, 10:09 • 12245 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 16265 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 16633 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 16594 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 26555 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 49030 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 58887 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 76656 перегляди
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 20664 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 24297 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 26801 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 30559 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 38847 перегляди
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
NASAMS
Золото

Уряд ухвалив рішення для вчасного забезпечення шкіл підручниками - Свириденко

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив рішення для вчасного забезпечення закладів освіти підручниками. Воно передбачає вдосконалення системи від планування до завчасної доставки книжок та дворічне планування з річною апробацією підручників.

Уряд ухвалив рішення для вчасного забезпечення шкіл підручниками - Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про ухвалення Кабінетом міністрів України рішення, яке, за її словами, дозволить вчасно забезпечувати заклади освіти підручниками, пише УНН.

Деталі

"Ми вдосконалюємо всю систему — від планування до завчасної доставки книжок до початку навчального року. Рішення створює чіткіші терміни, якісний конкурсний відбір, друк і формування резервного фонду, щоб посібники надходили без затримок. Таким чином забезпечуємо резерв підручників для українських шкіл та освітніх центрів за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Також, за її словами, запроваджується дворічне планування з річною апробацією підручників.

"Уже в цьому році розпочнемо підготовку нових підручників для 1 та 5 класів, які надійдуть до шкіл у 2028 році. Це підвищить якість навчальної літератури, дасть більше часу на переклад і адаптацію матеріалів для учнів, зокрема і для дітей з особливими освітніми потребами", - повідомила очільниця уряду.

У 2026 році видавництва доставлятимуть навчальні підручники до шкіл - МОН23.12.25, 13:47 • 2579 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаОсвіта
Кабінет Міністрів України
Україна