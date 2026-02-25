Уряд ухвалив рішення для вчасного забезпечення шкіл підручниками - Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про ухвалення Кабінетом міністрів України рішення, яке, за її словами, дозволить вчасно забезпечувати заклади освіти підручниками, пише УНН.

Деталі

"Ми вдосконалюємо всю систему — від планування до завчасної доставки книжок до початку навчального року. Рішення створює чіткіші терміни, якісний конкурсний відбір, друк і формування резервного фонду, щоб посібники надходили без затримок. Таким чином забезпечуємо резерв підручників для українських шкіл та освітніх центрів за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Також, за її словами, запроваджується дворічне планування з річною апробацією підручників.

"Уже в цьому році розпочнемо підготовку нових підручників для 1 та 5 класів, які надійдуть до шкіл у 2028 році. Це підвищить якість навчальної літератури, дасть більше часу на переклад і адаптацію матеріалів для учнів, зокрема і для дітей з особливими освітніми потребами", - повідомила очільниця уряду.

