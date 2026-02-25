Правительство приняло решение для своевременного обеспечения школ учебниками - Свириденко

$43.260.03
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 3444 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 6912 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 16435 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 15828 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 16135 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 26457 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21905 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 25240 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22534 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
Популярные новости
Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии25 февраля, 08:33 • 6122 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 23665 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 12122 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова25 февраля, 11:07 • 16150 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 16515 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 76606 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 20634 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 24263 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 26751 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 30528 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 38815 просмотра
Правительство приняло решение для своевременного обеспечения школ учебниками - Свириденко

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Кабинет министров Украины принял решение для своевременного обеспечения учреждений образования учебниками. Оно предусматривает усовершенствование системы от планирования до заблаговременной доставки книг и двухлетнее планирование с годовой апробацией учебников.

Правительство приняло решение для своевременного обеспечения школ учебниками - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о принятии Кабинетом министров Украины решения, которое, по ее словам, позволит своевременно обеспечивать учебные заведения учебниками, пишет УНН.

Детали

"Мы совершенствуем всю систему — от планирования до заблаговременной доставки книг к началу учебного года. Решение создает более четкие сроки, качественный конкурсный отбор, печать и формирование резервного фонда, чтобы пособия поступали без задержек. Таким образом обеспечиваем резерв учебников для украинских школ и образовательных центров за рубежом", - говорится в сообщении.

Также, по ее словам, вводится двухлетнее планирование с годовой апробацией учебников.

"Уже в этом году начнем подготовку новых учебников для 1 и 5 классов, которые поступят в школы в 2028 году. Это повысит качество учебной литературы, даст больше времени на перевод и адаптацию материалов для учащихся, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями", - сообщила глава правительства.

