Правительство приняло решение для своевременного обеспечения школ учебниками - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о принятии Кабинетом министров Украины решения, которое, по ее словам, позволит своевременно обеспечивать учебные заведения учебниками, пишет УНН.

Детали

"Мы совершенствуем всю систему — от планирования до заблаговременной доставки книг к началу учебного года. Решение создает более четкие сроки, качественный конкурсный отбор, печать и формирование резервного фонда, чтобы пособия поступали без задержек. Таким образом обеспечиваем резерв учебников для украинских школ и образовательных центров за рубежом", - говорится в сообщении.

Также, по ее словам, вводится двухлетнее планирование с годовой апробацией учебников.

"Уже в этом году начнем подготовку новых учебников для 1 и 5 классов, которые поступят в школы в 2028 году. Это повысит качество учебной литературы, даст больше времени на перевод и адаптацию материалов для учащихся, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями", - сообщила глава правительства.

В 2026 году издательства будут доставлять учебники в школы - МОН