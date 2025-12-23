В 2026 году издательства будут доставлять учебники в школы - МОН

В 2025 году заработала пилотная система доставки учебников в учебные заведения. Теперь школы будут получать книги сразу из издательств. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева во время брифинга, передает УНН.

Детали

В предыдущие годы учебники доставлялись на областные базы, в связи с чем учащиеся разных учебных заведений получали книги в разное время.

Все предыдущие годы учебники доставлялись не в учебные заведения Министерством, а на областные базы. У нас их, соответственно, 24 - в регионах, в городе Киеве и оттуда уже они развозились в школы. Как они развозились? Где-то это сами учреждения забирали, где-то это делалось централизованно, но это крайне такая разная ситуация и дети в школах действительно в разный период могли получить свои учебники - подчеркнула чиновница.

Однако, в 2025 году апробировали новую модель: издательства напрямую доставляли учебники в учебные заведения.

Мы в этом году апробировали новый подход, когда учебник доставляется в учебное заведение издательством напрямую, апробировали на 30% тиража, а это так, на минуточку более 2 млн. И вы видите здесь результаты с точки зрения оценки этого механизма. Те учреждения, а это было почти 9 000 учебных заведений, которые участвовали в таком вот пилотировании, а они отметили удовлетворенность таким инструментом, и удовлетворенность опирается как раз на прозрачности. Все это можно отслеживать на дашборде, куда и где движется твой учебник, выехал ли он, не выехал ли - отметила Надежда Кузьмичева.

Кроме того, отмечается удобство такой системы для учебных заведений

Это о, соответственно, удобстве и это об экономии, потому что и времени, и ресурсов, потому что учебник приходит именно в учебное заведение. И 90% этих учебных заведений отметили, что переход на эту модель в 26-м году является как раз желаемым. Чем мы будем двигаться в следующий период - подчеркнула чиновница

Напомним

