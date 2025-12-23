У 2026 році видавництва доставлятимуть навчальні підручники до шкіл - МОН

У 2025 році запрацювала пілотна система доставки підручників до закладів освіти. Тепер школи отримуватимуть книжки відразу з видавництв. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час брифінгу, передає УНН.

У попередні роки підручники доставляли на обласні бази, у зв’язку з чим учні різних навчальних закладів отримували книги у різний час.

Всі попередні роки підручники доставлялись не до закладів освіти Міністерством, а до обласних баз. У нас їх, відповідно, 24 - в регіонах, в місті Києві і звідти вже вони розвозились до шкіл. Як вони розвозились? Десь це самі заклади забирали, десь це робилось централізовано, але це вкрай така різна ситуація і діти в школах дійсно в різний період могли отримати свої підручники

Однак, у 2025 році апробували нову модель: видавництва напряму доставляли підручники до закладів освіти.

Ми в цьому році апробували новий підхід, коли підручник доставляється до закладу освіти видавництво напряму, апробували на 30% накладу, а це так, на хвилиночку більше ніж 2 млн. І ви бачите тут результати з точки зору оцінки цього механізму. Ті заклади, а це було майже 9 000 закладів освіти, які брали участь в такому от пілотуванні, а вони зазначили задоволеність таким інструментом, і задоволеність спирається якраз на прозорості. Все це можна відстежувати на дашборді, куди і де рухається твій підручник, чи він виїхав, чи не виїхав

Крім того, наголошується на зручності такої системи для навчальних закладів

Це про, відповідно, зручність і це про економію, тому що і часу, і ресурсів, тому що підручник приходить саме до закладу освіти. І 90% цих закладів освіти зазначили, що перехід на цю модель в 26-му році є якраз бажаним. Чим ми будемо рухатись в наступний період