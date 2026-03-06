Уряд виділив 10 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів

Кабінет міністрів провів перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст та виділив перші 10 млрд грн із резервного фонду на їх виконання. Про це написала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

В Україні провели перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст. За словами прем’єр-міністра, метою є налагодження системної роботи з виконання цих планів.

Розпочинаємо фінансування виконання планів. Виділяємо перші 10 млрд грн з резервного фонду на забезпечення реалізації планів стійкості - зазначила Свириденко.

У межах засідання визначили відповідальних за ключові напрямки роботи. Зокрема, за захист об’єктів критичної інфраструктури відповідатимуть віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба разом із головою Державного агентства відновлення та розвитку Сергієм Сухомлином.

Розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії координуватимуть перший віце-прем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль та віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За забезпечення безперебійного теплопостачання, водопостачання та водовідведення відповідатимуть Олексій Кулеба разом із головами обласних військових адміністрацій.

Уряд виділяє 3 млрд грн на ямковий ремонт доріг країни, зокрема у прифронтових регіонах

Окремий напрямок передбачає створення умов для залучення бізнесу до реалізації планів стійкості. Йдеться, зокрема, про запровадження спрощених процедур і регуляторних рішень. За цей блок відповідатимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев та голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Свириденко зазначила, що особливу увагу приділятимуть прифронтовим областям та столиці. Також на засіданні обговорили підготовку плану стійкості для Києва. Очікується, що міська влада подасть його до вівторка.

За її словами, наступні засідання Координаційного центру проходитимуть за визначеним графіком, зокрема і у виїзному форматі в прифронтових регіонах.

Вона також наголосила, що голови обласних військових адміністрацій та міських рад нестимуть персональну відповідальність за виконання планів. Уряд, за її словами, працює над стратегічною перебудовою енергосистеми та підготовкою до наступних опалювальних сезонів.

