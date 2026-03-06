Уряд виділив 10 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 10101 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 10757 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 14834 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 27529 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 15100 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 18097 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 18153 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18417 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19087 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16441 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.4м/с
71%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 16892 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 27625 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 18674 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 13849 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 7790 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 8234 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 14206 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 27515 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 19025 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 27978 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 1054 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 25600 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 22669 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 24653 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 45833 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Техніка
Truth Social

Уряд виділив 10 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Кабінет міністрів виділив 10 мільярдів гривень з резервного фонду на реалізацію планів стійкості регіонів і міст. Координаційний центр розпочав роботу над цими планами, з особливою увагою до прифронтових областей та Києва.

Уряд виділив 10 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів

Кабінет міністрів провів перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст та виділив перші 10 млрд грн із резервного фонду на їх виконання. Про це написала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

В Україні провели перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст. За словами прем’єр-міністра, метою є налагодження системної роботи з виконання цих планів.

Розпочинаємо фінансування виконання планів. Виділяємо перші 10 млрд грн з резервного фонду на забезпечення реалізації планів стійкості

- зазначила Свириденко.

У межах засідання визначили відповідальних за ключові напрямки роботи. Зокрема, за захист об’єктів критичної інфраструктури відповідатимуть віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба разом із головою Державного агентства відновлення та розвитку Сергієм Сухомлином.

Розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії координуватимуть перший віце-прем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль та віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За забезпечення безперебійного теплопостачання, водопостачання та водовідведення відповідатимуть Олексій Кулеба разом із головами обласних військових адміністрацій.

Уряд виділяє 3 млрд грн на ямковий ремонт доріг країни, зокрема у прифронтових регіонах04.03.26, 19:58 • 4842 перегляди

Окремий напрямок передбачає створення умов для залучення бізнесу до реалізації планів стійкості. Йдеться, зокрема, про запровадження спрощених процедур і регуляторних рішень. За цей блок відповідатимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев та голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Свириденко зазначила, що особливу увагу приділятимуть прифронтовим областям та столиці. Також на засіданні обговорили підготовку плану стійкості для Києва. Очікується, що міська влада подасть його до вівторка.

За її словами, наступні засідання Координаційного центру проходитимуть за визначеним графіком, зокрема і у виїзному форматі в прифронтових регіонах.

Вона також наголосила, що голови обласних військових адміністрацій та міських рад нестимуть персональну відповідальність за виконання планів. Уряд, за її словами, працює над стратегічною перебудовою енергосистеми та підготовкою до наступних опалювальних сезонів.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України виділив 3 млрд гривень на державну підтримку української науки. Було ухвалено порядок розподілу коштів для фінансування наукових установ і досліджень університетів.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Україна
Денис Шмигаль
Київ