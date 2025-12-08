Более 7 тысяч цифровых офицеров появятся в Силах безопасности и обороны Украины - Федоров
Киев • УНН
В Силах безопасности и обороны Украины появятся более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск, начиная от батальона. Это позволит ускорить цифровизацию армии и эффективнее внедрять цифровые продукты в армии.
В Силах безопасности и обороны появится более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск — начиная от батальона. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Совместно с Минобороны и Генеральным штабом строим единую цифровую IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безопасности и обороны появится более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск — начиная от батальона
Задачи цифровых офицеров:
🔸внедрять системы в подразделениях;
🔸собирать и предоставлять обратную связь;
🔸понимать реальные потребности;
🔸стать заказчиками и архитекторами решений;
🔸формировать ИТ-культуру в Силах обороны.
По его словам, благодаря новой структуре мы сможем значительно ускорить цифровизацию армии. Эффективнее внедрять цифровые продукты в армии, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных.
С начала создания Минцифры мы построили уникальную организационную структуру на уровне государства — институт CDTO. Сегодня заместители по цифровой трансформации работают в министерствах, областных советах, органах местного самоуправления и общинах. Именно CDTO помогают цифровизировать каждую сферу жизни — от здравоохранения до экономики и социальной сферы. Уверен, масштабирование успешного опыта CDTO на всю вертикаль Сил безопасности и обороны поможет Украине получить дополнительное преимущество в технологической войне
