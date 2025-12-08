$42.060.13
14:55 • 4320 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 8626 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 13935 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 20614 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 21721 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15755 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 25280 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13257 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13307 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13190 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Более 7 тысяч цифровых офицеров появятся в Силах безопасности и обороны Украины - Федоров

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В Силах безопасности и обороны Украины появятся более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск, начиная от батальона. Это позволит ускорить цифровизацию армии и эффективнее внедрять цифровые продукты в армии.

Более 7 тысяч цифровых офицеров появятся в Силах безопасности и обороны Украины - Федоров

В Силах безопасности и обороны появится более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск — начиная от батальона. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Совместно с Минобороны и Генеральным штабом строим единую цифровую IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безопасности и обороны появится более 7 тысяч цифровых офицеров, которые будут работать во всех командованиях и родах войск — начиная от батальона 

- сообщил Федоров.

Задачи цифровых офицеров:

🔸внедрять системы в подразделениях;

🔸собирать и предоставлять обратную связь;

🔸понимать реальные потребности;

🔸стать заказчиками и архитекторами решений;

🔸формировать ИТ-культуру в Силах обороны.

По его словам, благодаря новой структуре мы сможем значительно ускорить цифровизацию армии. Эффективнее внедрять цифровые продукты в армии, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных.

С начала создания Минцифры мы построили уникальную организационную структуру на уровне государства — институт CDTO. Сегодня заместители по цифровой трансформации работают в министерствах, областных советах, органах местного самоуправления и общинах. Именно CDTO помогают цифровизировать каждую сферу жизни — от здравоохранения до экономики и социальной сферы.  Уверен, масштабирование успешного опыта CDTO на всю вертикаль Сил безопасности и обороны поможет Украине получить дополнительное преимущество в технологической войне 

- резюмировал Федоров.

Антонина Туманова

